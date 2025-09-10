รัฐมนตรีสธ.สวีเดน วูบกลางวงแถลงข่าว หลังรับตำแหน่งวันแรก เหตุน้ำตาลตก (คลิป)
กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ คลิปเหตุการณ์ขณะน.ส.เอลิซาเบ็ธ ลานน์ รัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่ของสวีเดน กำลังแถลงข่าวร่วมกับนายอุล์ฟ คริสเตอช็อน นายกรัฐมนตรีสวีเดน และรัฐมนตรีคนอื่นๆ ในกรุงสต็อกโฮล์ม เมื่อวันที่ 9 กันยายน
ทันใดนั้น น.ส.ลานน์ ก็หมดสติวูบล้มลงร่างกระแทกลงไปนอนกับพื้น สร้างความตระหนกตกใจให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่กำลังร่วมแถลงข่าว ตลอดจนผู้สื่อข่าวที่อยู่ในงาน ก่อนจะกรูกันเข้าไปให้ความช่วยเหลือน.ส.ลานน์ ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่ของสวีเดนในวันเดียวกัน หลังจากรัฐมนตรีคนก่อนลาออกไป ไม่มีรายงานว่าเธอได้รับบาดเจ็บหรือไม่จากการวูบล้มลงไป
อย่างไรก็ตาม สื่อท้องถิ่นรายงานว่า น.ส.ลานน์ ได้เดินกลับมาร่วมในงานแถลงข่าวอีกครั้งในอีกไม่กี่นาทีต่อมา โดยบอกว่าเธอเป็นลม เนื่องจากน้ำตาลในเลือดตก
“นี่ไม่ใช่วันอังคารปกติทั่วไป และสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดของคุณตกลง” สถานีโทรทัศน์ SVT อ้างคำให้สัมภาษณ์ของเธอ
Elisabet Lann svimmar mitt under pressträffen!!! pic.twitter.com/qHmF5rXcaGADVERTISMENT
— Jacob Zetterman (@ZettermanJacob) September 9, 2025