เสียหายอื้อ ตู้คอนเทนเนอร์ 60 ตู้ ร่วงจากเรือขนส่งสินค้า ที่สหรัฐ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน เอพี รายงานว่า เช้าวันอังคารที่ผ่านมา คอนเทนเนอร์กว่า 60 ตู้ ตกลงจากเรือสินค้าที่ท่าเรือลองบีช แคลิฟอร์เนีย ร่วงลงทะเลและลอยอยู่ในน้ำ
นายอาร์ต มาร์โรควิน โฆษกท่าเรือลองบีช ระบุว่า ตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าว ตกลงมาจากเรือที่ชื่อ Mississippi ก่อนเวลา 9.00 น. เล็กน้อย และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
หน่วยยามชายฝั่งสหรัฐ ระบุบนแพลตฟอร์มโซเชียลว่า มีตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 67 ตู้ อยู่ในน้ำ
ลองบีช อยู่ห่างจากลอสแอนเจลิสไปทางใต้ประมาณ 32 กิโลเมตร เป็น 1 ในท่าเรือที่พลุกพล่านที่สุดในประเทศ โดยมีตู้คอนเทนเนอร์ขนส่ง 40% ในสหรัฐ ผ่านท่าเรือนี้ หรือท่าเรือลอสแอนเจลิส
ตู้คอนเทนเนอร์บางตู้ ดูเหมือนจะตกลงบนเรือ STAX 2 ที่เป็นเรือป้องกันมลพิษที่ติดอยู่ด้านข้างของเรือ Mississippi ซึ่งทำหน้าที่ดักจับมลพิษ เมื่อตู้คอนเทนเนอร์ว่าง ตู้คอนเทนเนอร์จะมีน้ำหนักระหว่าง 2.2 ถึง 4.4 ตัน ขึ้นอยู่กับขนาด
ท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ Pier G เป็น 1 ใน 6 แห่งของท่าเรือ ได้หยุดการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือชั่วคราว ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการรักษาความปลอดภัยตู้คอนเทนเนอร์
เรือ Mississippi ปักธงโปรตุเกส และเดินทางมาถึงลองบีชหลังจากออกเดินทางจากท่าเรือเหยียนเทียน ในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเรือ