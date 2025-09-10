กลุ่มสิทธิ LGBTQ+ ผิดหวัง สภาฮ่องกงโหวตคว่ำ ร่างกม.ให้สิทธิบางประการ แก่คู่สมรสเพศเดียวกัน
เมื่อวันที่ 10 กันยายน สมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงโหวตคว่ำร่างกฎหมายที่มุ่งให้สิทธิทางกฎหมายบางประการแก่คู่รักเพศเดียวกันที่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วในต่างประเทศ ด้วยมติคัดค้าน 71 เสียง ต่อเสียงสนับสนุน 14 เสียง การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของชาว LGBTQ+ ในฮ่องกงซึ่งทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทันที
“วันนี้เป็นวันที่น่าผิดหวังสำหรับฮ่องกง เรื่องนี้ส่งสัญญาณน่ากังวลไปยังชุมชนในประเทศและประชาคมระหว่างประเทศว่าคำตัดสินของศาลอาจถูกละเลยและศักดิ์ศรีของบุคคลถูกมองข้าม” แถลงการณ์ของกลุ่มสิทธิสมรสเท่าเทียมในฮ่องกงระบุ
ร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเสนอโดยรัฐบาลฮ่องกงในเดือนกรกฎาคม ได้เสนอให้มีระบบการจดทะเบียนเพื่อมอบสิทธิ์บางประการแก่คู่รักเพศเดียวกันที่ได้จดทะเบียนสมรสกันในต่างประเทศแล้ว เช่น สิทธิในการเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล
การเสนอร่างดังกล่าวของรัฐบาลมีขึ้นหลังจากศาลสูงสุดของฮ่องกงมีคำพิพากษาในเดือนกันยายนปี 2023 ให้การรับรองบางส่วนต่อความพยายามผลักดันทางกฎหมายเพื่อให้ยอมรับการสมรสของคู่รักเพศเดียวกันอย่างเต็มรูปแบบ
แม้ศาลจะไม่ได้ให้สิทธิในการสมรสของคู่รักเพศเดียวกันตามรัฐธรรมนูญ แต่ผู้พิพากษาทั้ง 5 คน ได้มีคำสั่งให้รัฐบาลจัดทำกรอบกฎหมายเพื่อรับรองความต้องการพื้นฐานทางสังคมของคู่รักเพศเดียวกันภายในเวลา 2 ปี
ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกคัดค้านอย่างหนักจากกลุ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ฝักใฝ่รัฐบาลปักกิ่งและองค์กรทางศาสนาที่กล่าวอ้างว่าการสมรสของคู่รักเพศเดียวกันเป็นการกัดกร่อนคุณค่าของสถาบันครอบครัว พร้อมกับเรียกร้องให้เลื่อนการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวออกไป
ด้านนายจอห์น ลี ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ดินแดนใต้อาณัติปกครองของรัฐบาลจีน กล่าวก่อนหน้านี้ว่า รัฐบาลมีพันธะทางกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคำตัดสินของศาล แต่เขายังเน้นย้ำด้วยว่าการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายในฮ่องกงคือการสมรสระหว่างชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน และเป็นการสมรสแบบคู่สมรสคนเดียวระหว่างเพศตรงข้าม