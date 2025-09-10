นักวิจัยจีน พัฒนา กาวติดกระดูก แนวทางใหม่รักษากระดูกหัก เผย ประสิทธิภาพดีกลุ่มทดลอง
ซินหัว รายงานว่า โรงพยาบาลเซ่าอี้ฟูในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน ประกาศความก้าวหน้าทางการวิจัยครั้งใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาวัสดุ “กาวติดกระดูก” ที่สามารถยึดตรึงกระดูกอย่างรวดเร็วและแน่นหนาภายใต้สภาวะร่างกายมนุษย์ที่มีเลือดไหลเวียนอยู่
ผลการวิจัยทางคลินิกแบบสุ่มและแบบกลุ่มควบคุมหลายสถาบันเกี่ยวกับการรักษากระดูกหักแบบแตกละเอียดของโรงพยาบาลฯ พบว่าวัสดุกาวติดกระดูกนี้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพดีในกลุ่มผู้ป่วยทดลองมากกว่า 150 ราย และตัวบ่งชี้ทั้งหมดผ่านมาตรฐานที่กำหนด
นอกจากนั้นคณะนักวิจัยพบว่าวัสดุชีวภาพที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้สามารถใช้ยึดตรึงชิ้นส่วนกระดูกหักทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ คาดว่าจะลดหรือทดแทนการใช้อุปกรณ์ยึดตรึงภายในที่เป็นโลหะแบบดั้งเดิม ซึ่งปรับปรุงการรักษาด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อให้ดียิ่งขึ้น