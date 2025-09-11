ต่างประเทศ

ชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวฝ่ายขวา คนสนิททรัมป์ ถูกยิงเสียชีวิต กลางมหาวิทยาลัย  

เมื่อวันที่ 11 กันยายน สื่อต่างประเทศ รายงานว่า ชาร์ลี เคิร์ก (Charlie Kirk)นักเคลื่อนไหวอนุรักษ์นิยม วัย 31 ปี และคนใกล้ชิดประธานาธิบดีทรัมป์ ถูกยิงเสียชีวิตในยูทาห์

ชาร์ลี เคิร์ก ผู้นำกลุ่มนักเคลื่อนไหวเยาวชนฝ่ายขวาชั้นนำของประเทศ ถูกยิงเสียชีวิต ขณะกำลังกล่าวสุนทรพจน์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยยูทาห์วัลเลย์ในวานนี้ (10 ก.ย.)

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับท้องถิ่น และระดับรัฐบาล เร่งตามหาตัวมือปืน ขณะที่โฆษกของทางมหาวิทยาลัยกล่าวว่า “ขณะนี้ยังไม่มีผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัว การสอบสวนดำเนินอยู่”

โฆษกเล่านาทีเกิดเหตุว่า ชาร์ลี เคิร์ก ถูกยิงเสียชีวิตประมาณ 20 นาที หลังจากที่เขาเริ่มพูดบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในเมืองโอเร็ม รัฐยูทาห์ โดยมือปืนยิงมาจากระยะไกลกว่า 100 หลา (91 เมตร) ในตอนแรกมหาวิทยาลัยระบุว่า มือปืนถูกควบคุมตัวแล้ว แต่เจ้าหน้าตรวจสอบภายหลัง พบว่า บุคคลที่ถูกควบคุมตัวไม่ใช่คนก่อเหตุตัวจริง

ทั้งนี้ จากวิดีโอในเหตุการณ์เผยให้เห็นผู้คนกำลังวิ่งหนี หลังจากเสียงปืนดังสนั่น อีกวิดีโอแสดงให้เห็นว่า ศีรษะของชาลีกระตุกกลับ ขณะเลือดไหลรินออกจากคอ ซึ่งเป็นจุดที่เขาถูกยิง

สำหรับ ชาลี เคิร์ก ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม Turning Point USA ที่เขาก่อตั้งขึ้นเมื่ออายุ 18 ปี ชาลีได้กลายเป็นหนึ่งในนักอนุรักษ์นิยมรุ่นเยาว์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลทรัมป์ แต่อิทธิพลของเขาในทำเนียบขาวก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง และหลังจากมีรายงานการเสียชีวิตของชาลี เคิร์กทรัมป์ได้กล่าวว่า “ไม่มีใครเข้าใจหรือมีหัวใจของเยาวชนในสหรัฐอเมริกาได้ดีไปกว่าชาร์ลี เขาเป็นที่รัก และเป็นที่ชื่นชมจากทุกคน โดยเฉพาะผม”

