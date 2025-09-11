อีลอน มัสก์ เสียแชมป์ ‘รวยสุดในโลก’ ไม่กี่ชั่วโมง ก่อนผงาดรั้งบัลลังก์ใหม่
อีลอน มัสก์ อดีตพันธมิตรคนสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เจ้าของบริษัทสเปซเอ็กซ์และเทสลา เสียตำแหน่ง “บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก” ให้กับแลร์รี เอลลิสัน ผู้ร่วมก่อตั้ง Oracle ไปไม่กี่ชั่วโมง เมื่อวันที่ 10 กันยายน ก่อนจะได้ตำแหน่งดังกล่าวกลับคืนมาในวันเดียวกัน
Bloomberg รายงานว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังความมั่งคั่งของเอลลิสันเพิ่มขึ้น 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 2.828 ล้านล้านบาท เป็น 3.832 แสนล้านดอลลาร์ หรือกว่า 12.17 ล้านล้านบาท ในเย็นวันอังคาร หลังจาก Oracle รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง
Oracle รายงานว่าความต้องการของศูนย์ข้อมูลจากลูกค้าที่ทำธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นทะยานขึ้นอย่างมาก โดยในวันพุธ ราคาหุ้น Oracle เพิ่มขึ้นถึง 43% ก่อนที่จะปิดตลาดที่เพิ่มขึ้นประมาณ 36% ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นในวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1992 หรือสูงสุดในรอบ 33 ปี
เอลลิสันเป็นผู้ถือหุ้นรายรายใหญ่ที่สุดของ Oracle จึงได้อานิสงค์โดยตรงจากมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าทรัพย์สินแซงมัสก์เป็นเวลาชั่วขณะ
อย่างไรก็ดี เมื่อถึงเวลาปิดตลาดในวันที่ 10 กันยายน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของมัสก์อยู่ที่ 3.842 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ แซงหน้าเอลลิสันไป 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้ตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกลับคืนมาภายในวันนั้น