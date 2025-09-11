อิสราเอลกร้าว ลุยสังหารผู้นำฮามาสต่อ ทรัมป์เตือนเนทันยาฮู ถล่มโดฮา ไม่ฉลาด
เยชีล ไลเตอร์ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหรัฐอเมริกากล่าวหลังปฏิบัติการถล่มกรุงโดฮา เพื่อสังหารผู้นำฮามาสว่า หากอิสราเอลไม่สามารถสังหารผู้นำฮามาสในการโจมตีทางอากาศที่กาตาร์ในวันที่ 9 กันยายนได้ อิสราเอลก็จะประสบความสำเร็จในครั้งต่อไป คำกล่าวของเขาทำให้เกิดความกังวลว่าอิสราเอลจะทำลายความพยายามในการหยุดยิงในฉนวนกาซา
ไลเตอร์กล่าวถ้อยแถลงที่อาคารรัฐสภาสหรัฐในวันที่ 10 กันยายน ว่า “เราได้แจ้งเตือนผู้ก่อการร้ายแล้ว ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน เราจะไล่ล่าพวกเขา และเราจะทำลายผู้ที่จะทำลายเรา”
ไลเตอร์ยังวิพากษ์วิจารณ์กาตาร์ว่า กำลังให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้ายด้วยการเป็นเจ้าภาพต้อนรับฮามาส ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่ส่งผู้ก่อการร้ายที่สังหารผู้คน 6 คน ซึ่งกำลังรออยู่ที่ป้ายรถเมล์ในเยรูซาเล็ม โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา
ปฏิบัติการที่โดฮาซึ่งถูกประณามอย่างกว้างขวางนี้มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เนื่องจากกาตาร์เป็นเจ้าภาพและทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อยุติการหยุดยิงในสงครามกาซา
วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้โทรศัพท์หารืออย่างดุเดือดกับ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล เมื่อวันที่ 9 กันยายน โดยระบุว่าการตัดสินใจโจมตีกลุ่มฮามาสในกาตาร์นั้นไม่ฉลาดนัก หลังจากที่ทรัมป์กล่าวก่อนหน้านี้ว่า การโจมตีฝ่ายเดียวดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทั้งอเมริกาและอิสราเอล
ด้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้เลื่อนการประชุมที่วางแผนไว้ในวันพุธออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายนนี้ ตามคำขอของกาตาร์ เพื่อให้ ชีค โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลเราะห์มาน อัล-ธานี นายกรัฐมนตรีกาตาร์เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง
อัล-ธานีให้สัมภาษณ์ CNN เมื่อวันพุธว่า กำลังมีการหารือเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการโจมตีของอิสราเอลกับพันธมิตรในภูมิภาค และผู้นำประเทศจะประชุมกันที่โดฮาในอนาคตอันใกล้
เมื่อถูกถามว่าโดฮาจะปิดสำนักงานการเมืองของฮามาสหรือไม่ ผู้นำกาตาร์กล่าวว่า รัฐบาลของเขากำลังประเมินเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะดำเนินการทุกอย่างใหม่ เรากำลังหารืออย่างละเอียดกับรัฐบาลสหรัฐ และเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจว่าแนวทางต่อไปจะเป็นอย่างไร
สำนักข่าว WAM ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่า ชีค โมฮัมเหม็ด บิน ซายิด อัล นาห์ยาน ประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางถึงกาตาร์ในวันพุธ ขณะที่ เจ้าชายฮุสเซน มกุฎราชกุมารแห่งจอร์แดน คาดว่าจะเสด็จเยือนกาตาร์ เช่นเดียวกับ เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบีย ที่คาดว่าจะเสด็จเยือนโดฮาในวันพฤหัสบดี โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวระบุว่า การเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินการของประเทศในภูมิภาคเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับกาตาร์ หลังการโจมตีของอิสราเอล
ด้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังคงท้าทายคำประณามจากทั่วโลกต่อปฏิบัติการในโดฮา ทั้งยังขยายปฏิบัติการทางทหารไปทั่วตะวันออกกลาง โดยในวันที่ 10 กันยายน อิสราเอลทำการโจมตีกรุงซานา เมืองหลวงของเยเมน หลังจากเพิ่งสังหารนายอาหมัด กาเลบ อัล-เราะห์วี นายกรัฐมนตรีของกลุ่มฮูตี และบุคคลสำคัญอื่นๆ ในการโจมตีเมื่อเดือนสิงหาคม
ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า การโจมตีในวันพุธมีเป้าหมายที่กระทรวงกลาโหมของกลุ่มฮูตี ขณะที่สถานีวิทยุกองทัพอิสราเอลรายงานว่า กองบัญชาการและค่ายทหารของกลุ่มฮูตีเป็นหนึ่งในเป้าหมาย
นางอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) กล่าวว่า อีซีจะเสนอมาตรการคว่ำบาตรรัฐมนตรีอิสราเอลหัวรุนแรง และระงับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการค้าในข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรป (อียู) กับอิสราเอล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เพิ่มขึ้นของอียูต่อการทำสงครามในฉนวนกาซาของอิสราเอล
เนทันยาฮูยัง ได้เตือนกาตาร์ให้ขับไล่เจ้าหน้าที่ฮามาสออกไป หรือไม่ก็ต้องนำตัวพวกเขามาสู่กระบวนการยุติธรรม เพราะถ้าไม่ทำ อิสราเอลก็จะทำเอง เขายังกล่าวหากาตาร์ว่าให้ที่พักพิงและเงินทุนแก่ฮามาส ซึ่งทำให้กาตาร์ออกมาประณามอย่างรุนแรง
ขณะเดียวกัน กาตาร์ออกมาประณามคำพูดที่ไร้เหตุผลของเนทันยาฮูเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานฮามาสในกาตาร์โดยระบุว่า คำพูดของเนทันยาฮูที่ว่ากาตาร์จัดตั้งสำนักงานฮามาสนั้นเป็นเรื่องไร้เหตุผล
กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ประณามสิ่งที่เนทันยาฮูเรียกว่า “ภัยคุกคามอย่างชัดแจ้งต่อการละเมิดอธิปไตยของรัฐในอนาคต” พร้อมบอกด้วยว่า เนทันยาฮูตระหนักดีว่าการจัดตั้งสำนักงานฮามาสเกิดขึ้นภายใต้กรอบความพยายามไกล่เกลี่ยของกาตาร์ตามที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลร้องขอ
“การเจรจาดำเนินไปอย่างเป็นทางการและโปร่งใสเสมอมา โดยได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ และมีคณะผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเข้าร่วม การที่เนทันยาฮูกล่าวหาว่ากาตาร์ให้ที่พักพิงแก่คณะผู้แทนฮามาสอย่างลับๆ ถือเป็นความพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองในอาชญากรรมที่ทั่วโลกประณาม” กระทรวงต่างประเทศกาตาร์ระบุ
ทั้งนี้ กาตาร์และอียิปต์ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างฮามาสและอิสราเอล กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เตือนว่าการโจมตีโดฮาของอิสราเอลอาจส่งผลให้การเจรจาดังกล่าวต้องสะดุดลง
“เราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเนทันยาฮูต้องรับผิดชอบ และการกระทำที่ประมาทและขาดความรับผิดชอบของเขาจะยุติลง” กระทรวงต่างประเทศกาตาร์ระบุ