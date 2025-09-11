‘เจ้าชายแฮร์รี’ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เจ้าชายแฮร์รี ดยุคแห่งซัสเซกส์ ได้พบกับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรที่พระตำหนักคลาเรนซ์ ในกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 10 กันยายน ถือเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งสองพระองค์ในรอบกว่า 1 ปีที่อาจเป็นก้าวแรกไปสู่การปรับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายแฮร์รีและสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3
สำนักพระราชวังบักกิงแฮมยืนยันว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงจิบชาเป็นการส่วนพระองค์กับเจ้าชายแฮร์รี การพบหารือนี้มีระยะเวลาประมาณ 50 นาที เจ้าชายแฮร์รีตอบคำถามนักข่าวที่ถามถึงสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ว่าพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ครั้งสุดท้ายที่เจ้าชายแฮร์รีและสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 พบกันคือปีที่แล้ว หลังคณะแพทย์วินิจฉัยว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงประชวรด้วยโรคมะเร็ง
เจ้าชายแฮร์รีเดินทางกลับมาประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมงานการกุศลในกรุงลอนดอนและเมืองน็อตติงแฮม รวมถึงเดินทางไปวางพวงมาลาที่พระบรมราชสรีสถานของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการเสด็จสวรรคต อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าเจ้าชายแฮร์รีจะไม่ได้พบกับเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์ในสัปดาห์นี้
เจ้าชายแฮร์รีและเมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซกส์ย้ายไปพำนักที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐนับตั้งแต่ปี 2020 และได้ออกมาวิจารณ์ราชวงศ์อังกฤษหลายครั้งผ่านทางสารคดีและหนังสืออัตชีวประวัติของเจ้าชายแฮร์รีที่ชื่อ Spare แต่เจ้าชายแฮร์รีแพ้คดีกับรัฐบาลอังกฤษเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัยของเขาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้เจ้าชายแฮร์รีเริ่มกลับมาพูดถึงการฟื้นความสัมพันธ์กับราชวงศ์อังกฤษอีกครั้ง
นอกจากนั้น เจ้าชายแฮร์รีเคยให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์บีบีซีว่า “แน่นอนว่าสมาชิกราชวงศ์บางพระองค์คงไม่ให้อภัยผมที่เขียนหนังสือเล่มนั้นและคงไม่ให้อภัยกับหลายเรื่อง แต่ผมอยากจะคืนดีกับครอบครัวของผม ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องมาสู้กันอีกแล้ว ชีวิตมันเปราะบางนะ”