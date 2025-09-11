ฝรั่งเศสเดือด ประท้วงใหญ่ Block Everything ปิดถนน ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุม
รอยเตอร์ และ เอพี รายงานว่า ผู้ประท้วงฝรั่งเศส ได้กีดขวางทางหลวง เผาทำลายสิ่งกีดขวาง และปะทะกับตำรวจเป็นระยะเมื่อวานนี้ ( 10 กันยายน) เพื่อแสดงความโกรธแค้นต่อ ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง ชนชั้นนำทางการเมือง และ แผนการลดการใช้จ่าย
โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากกว่า 80,000 นาย ทั่วประเทศ เข้ารื้อถอนสิ่งกีดขวางและฉีดน้ำใส่ผู้ประท้วง ขณะที่ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่
ในกรุงปารีส ตำรวจปราบจราจล ได้ใช้แก๊สน้ำตาเป็นระยะ เพื่อสลายการชุมนุม มีผู้ถูกควบคุมตัวในเมืองหลวงเกือบ 200 คน
การเคลื่อนไหว “Block Everything” เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจที่แพร่หลายบนโซเชียลมีเดีย เกิดขึ้นทางออนไลน์เมื่อเดือนพฤษภาคม ท่ามกลางกลุ่มฝ่ายขวา แต่หลังจากนั้นถูกฝ่ายซ้ายและซ้ายจัดเข้ายึด
การประท้วงดังกล่าว เกิดขึ้นท้าทาย ประธานาธิบดีมาครง ทำให้วันแรกของ เซบาสเตียน เลอกอร์นู ผู้นำสายอนุรักษ์นิยม เข้ารับตำแหน่งนายกฯ คนใหม่ เต็มไปด้วยเพลิง
เฟร็ด เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน CGT ของบริษัทขนส่งสาธารณะปารีส RATP กล่าวว่า มันเรื่องเดิมๆ ปัญหาอยู่ที่มาครงไม่ใช่รัฐมนตรี เข้าต้องไป
ฝรั่งเศส กำลังถูกกดดันให้ลดการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งเกือบ 2 เท่าของเพดาน 3% ของสหภาพยุโรป และหนี้สาธารณะที่สูงถึง 114% ของ GDP
ในกรุงปารีส นักเรียนและเยาวชน ได้ร่วมกันประท้วงกว่า 300 คน ถูกจับกุมทั่วประเทศ แม้ว่าการชุมนุมหลายครั้งจะเป็นไปอย่างสงบ
การประท้วงครั้งนี้ มีคนเกือบ 200,000 คน ทั่วฝรั่งเศส ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บรูโน รีเทลโล ที่กำลังพ้นจากตำแหน่ง ระบุว่า เป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญ แม้ว่าเขาจะกล่าวเสริมว่า ผู้ที่ต้องการปิดกั้นประเทศก็ล้มเหลวในการทำเช่นนั้น
การเคลื่อนไหวนี้ สะท้อนความโกรธแค้นต่อสิ่งที่ผู้ประท้วงกล่าวว่า เป็นชนชั้นนำผู้ปกครองที่ไร้ประสิทธิภาพซึ่งมุ่งหวังมาตรการรัดเข็มขัด ความไม่พอใจทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากรัฐบาลชุดก่อนเสนอให้ลดการใช้จ่ายภาครัฐลง 4.4 หมื่นล้านยูโร
ด้านนอกสถานีรถไฟการ์ดูนอร์ในปารีส เยาวชนหลายร้อยคนตะโกนคำขวัญต่อต้านมาครง หนึ่งในนั้นถือป้ายที่มีธงไตรรงค์และคำขวัญ “สาธารณรัฐของชนชั้นสูงผู้มั่งคั่ง”
ในเมืองน็องต์ ทางตะวันตก ผู้ประท้วงได้ปิดกั้นทางหลวงด้วยยางรถยนต์และถังขยะที่ถูกเผา ขณะที่ตำรวจได้ใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมของผู้คนที่กำลังพยายามยึดวงเวียนที่เมืองแรนส์ โดยมีรถบัสคันหนึ่งถูกวางเพลิง
ฟากเมืองมงเปอลีเย ทางตอนใต้ ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงที่ตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อปิดกั้นการจราจรที่วงเวียน ป้ายขนาดใหญ่ที่บริเวณนั้นเขียนว่า “มาครง ลาออก”
ตำรวจปารีส ยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มวัยรุ่นที่ปิดกั้นทางเข้าโรงเรียนมัธยมปลาย และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้นำจักรยานและถังขยะที่ถูกเผาออกจากสิ่งกีดขวางจำนวนมาก เกิดการปะทะกันขึ้นบริเวณใกล้กับห้างสรรพสินค้าชัตเลต์ ใจกลางเมืองหลวง และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ดับไฟที่เกิดขึ้นในอาคารใกล้เคียง
ขบวนการ ‘บล็อกทุกอย่าง’ ถูกนำไปเปรียบเทียบกับกบฏ ‘เสื้อกั๊กเหลือง’ ที่ปะทุขึ้นในปี 2018-2019 เนื่องมาจากภาษีและค่าครองชีพ ซึ่งทำให้มาครงต้องยอมผ่อนปรนนโยบายซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านยูโร
นักสังคมวิทยาของ สถาบันวิจัย Jean Jaures Foundation ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ขบวนการ ‘เสื้อกั๊กเหลือง’ มีคนงานจำนวนมาก รวมถึงผู้เกษียณอายุ ขณะที่ ม็อบครั้งนี้เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาว พวกเขามีวิสัยทัศน์บางอย่างเกี่ยวกับโลกที่ยุติธรรมทางสังคมมีมากขึ้น ความไม่เท่าเทียม และ มีระบบการเมืองที่ทำงานแตกต่างและดีกว่า
อลิซ มอริน นักศึกษาวัย 21 ปี กล่าวว่า คนรุ่นใหม่คืออนาคต คนรุ่นเก่าทิ้งโลกที่ห่วยแตก รัฐบาลที่ห่วยแตกไว้ให้เรา เราต้องต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงและเต้นรำบนเถ้าถ่านของโลกเก่า