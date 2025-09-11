สลด เฒ่ามาเลเซีย ถูกจระเข้บุกโจมตี ขณะอาบน้ำในแม่น้ำ ญาติเศร้า พบเพียงศีรษะ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน สื่อต่างประเทศ รายงานว่า เจ้าหน้าที่พบศีรษะมนุษย์เพศชายที่เพิ่งหายตัวไป หลังถูกจระเข้บุกทำร้าย
มีรายงานว่า เมื่อเย็นวันอังคาร (9 ก.ย.) ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พบศีรษะของชายคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่า ถูกจระเข้โจมตีจนเสียชีวิต ขณะอาบน้ำในแม่น้ำแห่งหนึ่ง ที่เมืองลาวาส รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย โฆษกศูนย์ปฏิบัติการดับเพลิง และกู้ภัยซาราวัก ระบุว่า ชาวบ้านพบศีรษะอยู่ห่างจากจุดที่เห็นเหยื่อในครั้งสุดท้าย ประมาณ 500 เมตร
เมื่อได้รับแจ้งเหตุในเวลา 23.20 น. ทีมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ลงพื้นที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุ ต่อมา เวลา 00.45 น. ญาติยืนยันว่า วัตถุดังกล่าว คือศีรษะของผู้เสียชีวิต และได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนการค้นหาร่างได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในเช้าวันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ชายผู้เคราะห์ร้ายรายนี้ มีชื่อว่า ทัวห์ ลามัต (Tuah Lamat) อายุ 80 ปี ซึ่งหายตัวไป ขณะกำลังอาบน้ำอยู่บนสะพานเล็กๆ ใกล้บ้านของเขาเอง