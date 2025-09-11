ปธน.โสมใต้ชี้ บ.เกาหลีใต้ลังเลลงทุนสหรัฐ หลังคนงานถูก ICE บุกรวบ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีอี แจมยองของเกาหลีใต้ได้กล่าวเมื่อวันที่ 11 กันยายน ว่าเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐ (ICE) บุกจับกุมคนงานเกาหลีใต้ของโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์ฮุนไดในรัฐจอร์เจียที่สหรัฐบอกว่าเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายนั้น อาจส่งผลกระทบให้บริษัทต่างๆ ของเกาหลีใต้ลังเลที่จะเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกา
ชาวเกาหลีใต้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ ICE จับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประมาณ 300 คนจะออกจากศูนย์ควบคุมตัวในเวลา 15.00 น. ตามเวลาในเกาหลีใต้เพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินโคเรียนแอร์เพื่อเดินทางกลับเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามล่าสุด สำนักข่าวไฟแนนเชียลไทมส์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐได้ชะลอการส่งกลับคนงานเกาหลีใต้และเสนอให้อยู่ในสหรัฐต่อเพื่อช่วยฝึกสอนคนงานชาวอเมริกัน
ประธานาธิบดีอีกล่าวว่าการบุกจับกุมคนงานของโรงงานฮุนไดในรัฐจอร์เจียทำให้เกิดความสับสนอย่างมาก รัฐบาลเกาหลีใต้ยังไม่ได้มีการทบทวนว่าควรมีแนวทางใหม่ในความร่วมมือทางธุรกิจกับสหรัฐหรือไม่ แต่ธุรกิจต่างๆ ของเกาหลีใต้ที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐอยู่แล้วกำลังสับสนกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมาก
นายโช ฮย็อน รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้เดินทางไปยังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.และเข้าพบหารือกับนายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ซึ่งนายโชกล่าวระหว่างการหารือว่าเกาหลีใต้รู้สึกตกใจและเจ็บปวดจากการจับกุมคนงานเกาหลีใต้ในครั้งนี้ที่มายังสหรัฐเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ที่เป็นประโยชน์กับนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้กำลังหารือเรื่องการจัดทำวีซ่าประเภทใหม่ให้กับชาวเกาหลี
บริษัทต่างๆ ของเกาหลีใต้เคยบอกว่าวีซ่าของสหรัฐมีความเข้มงวดมาก ทำให้แรงงานมีฝีมือชาวต่างชาติควบคุมการก่อสร้างโรงงานหรือฝึกสอนแรงงานท้องถิ่นได้ยาก ประธานาธิบดีอีบอกว่าสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้กำลังหารือถึงแนวทางที่จะพัฒนากระบวนการวีซ่าให้กับพลเมืองสองประเทศเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ แต่ในสถานการณ์เช่นนี้จะทำให้บริษัทเกาหลีใต้ลังเลที่จะลงทุนในสหรัฐอย่างแน่นอน