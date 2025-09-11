ทัพเนปาลถกผู้ประท้วง Gen Z จ่อเลือกผู้นำรักษาการ หลังสถานการณ์คลี่คลาย
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ภายหลังจากที่กองทัพเนปาลเริ่มควบคุมสถานการณ์การประท้วงของกลุ่มผู้ประท้วง Gen Z ในกรุงกาฐมาณฑุหลังการประท้วงใหญ่ที่กลายเป็นการก่อจลาจลที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 30 ราย บาดเจ็บ 1,033 ราย และทำให้นายกรัฐมนตรีเนปาลประกาศลาออก ล่าสุดในวันที่ 11 กันยายน กองทัพเนปาลจะพูดคุยกับผู้ประท้วง Gen Z อีกครั้งถึงการเลือกผู้นำรักษาการคนใหม่
สถานการณ์การประท้วงในกรุงกาฐมาณฑุเริ่มคลี่คลายลง ทหารเนปาลที่ลาดตระเวนในพื้นที่บอกว่าถนนในเมืองหลวงเริ่มเงียบสงบอีกครั้ง หลังผู้ประท้วงที่ไม่พอใจกับปัญหาคอร์รัปชั่นและการที่รัฐบาลประกาศแบนโซเชียลมีเดียทำให้เกิดจลาจลที่ผู้ประท้วงบุกเผาสถานที่ราชการ บ้านพักของรัฐมนตรี รวมถึงบ้านพักของนายเคพี ชาร์มา โอลี อดีตนายกรัฐมนตรีเนปาลที่เพิ่งประกาศลาออก รวมถึงจุดไฟเผาร้านค้า ธุรกิจ โรงแรมต่างๆ ในกรุงกาฐมาณฑุและเมืองโปขรา
โฆษกกองทัพเนปาลระบุว่าได้เริ่มการพูดคุยกับผู้ประท้วง Gen Z แล้ว และจะดำเนินต่อไปในวันนี้ โดยทางกองทัพพยายามทำให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติอีกครั้ง นายรามาน คุมาร์ คาร์นา เลขานุการของ Supreme Court Bar Association หน่วยงานที่กองทัพพูดคุยด้วยบอกว่าผู้ประท้วงเรียกร้องให้นางซุชิลา คาร์กิ อดีตรัฐมนตรียุติธรรมให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ ต่อมา นางคาร์กิให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNN-News18 ของอินเดียว่า เธอจะตอบรับหากผู้ประท้วงขอให้เธอเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ
ทั้งนี้ กองทัพเนปาลยังคงใช้คำสั่งห้ามการชุมนุมต่อไปในกรุงกาฐมาณฑุและบริเวณโดยรอบตลอดทั้งวัน ส่วนสนามบินของเนปาลกลับมาเปิดทำการบินเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้ว