เกาหลีใต้เผย คิม จอง อึน ส่งสัญญาณดันลูกสาวขึ้นแท่นทายาทผู้นำเกาหลีเหนือ หลังร่วมทริปเยือนจีน 

เกาหลีใต้เผย คิม จอง อึน ส่งสัญญาณดัน ลูกสาว ขึ้นแท่นทายาทผู้นำเกาหลีเหนือ หลังร่วมทริปเยือนจีน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน โดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ ที่ระบุว่า ดูเหมือนว่า นายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ จะยืนยันสถานะของ คิม จู เอ บุตรสาว ให้ขึ้นเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำเกาหลีเหนือคนต่อไป หลังจากที่คิม จู เอ เดินทางไปจีนพร้อมกับผู้เป็นพ่อ
นายอี ซอง ควอน สมาชิกรัฐสภาของคณะกรรมการข่าวกรองรัฐสภาเกาหลีใต้ กล่าวว่า ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน พบว่า จูเอ อาศัยอยู่ที่สถานทูตเกาหลีเหนือ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกจับจ้องจากสาธารณชน แต่การเดินทางไปต่างประเทศกับผู้เป็นพ่อ ก็เพียงพอที่จะทำให้มองเธอในฐานะเป็นผู้สืบทอดระบอบการปกครองได้
ปาร์ค ซอนวอน สมาชิกสภานิติบัญญัติอีกคนหนึ่งในคณะกรรมการเดียวกัน กล่าวว่า “มีการคาดการณ์ว่า สถานะของคิม จู เอ น่าจะแข็งแกร่งขึ้นในฐานะผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยการแสดงตัวเธอเป็นครั้งคราว ขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้เธอได้สั่งสมประสบการณ์ในต่างประเทศ แต่ไม่สามารถปรากฏตัวในงานสาธารณะได้”
นอกจากนี้ หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ ยังได้บอกกับสมาชิกสภานิติบัญญัติ ว่า เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือได้ลบร่องรอยต่างๆเพื่อไม่ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลทางชีวภาพของผู้นำคิม และบุตรสาว ระหว่างการเดินทางเยือนจีน รวมทั้งการใช้เครื่องบินพิเศษในการขนส่งขยะและ การให้พ่อลูกพักอยู่ที่สถานทูตเกาหลีเหนือ
ทั้งนี้ เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา นายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้เดินทางเยือนปักกิ่ง เพื่อร่วมชมพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะของจีน นอกจากนี้ ยังมีการหารือทวิภาคี กับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน และ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย
หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้เชื่อว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างปักกิ่งกับเปียงยาง จะมีการขยายตัวออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังการพบปะกันระหว่างผู้นำทั้งสอง
