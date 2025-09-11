เมียอดีตนายกฯเนปาลที่ถูกเผาในบ้าน ‘ยังไม่ตาย’ แต่อาการสาหัส
หลังจากที่มีสื่อต่างประเทศออกมารายงานกันจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 กันยายนว่า นางราชยาลักษมี จิตราการ ภริยาของนายจฮาลานาธ คานาล อดีตนายกรัฐมนตรีเนปาล กลายเป็นหนึ่งในเหยื่อของการประท้วงครั้งใหญ่ในเนปาล หลังจากกลุ่มผู้ประท้วงขังเธอเอาไว้ในบ้าน ก่อนจะจุดไฟเผาบ้าน ในเขตดัลลู ของกรุงกาฐมาณฑุ ทำให้เธอถูกไฟคลอกตามร่างกายและบาดเจ็บสาหัส เมื่อมีผู้นำเธอไปโรงพยาบาล แต่ปรากฏว่า เธอเสียชีวิตระหว่างการรักษาตัว
ล่าสุด มีรายงานจาก business-standard.com และ www.firstpost.com ระบุว่า สื่อท้องถิ่นในเนปาล รายงานว่า นางจิตราการ ยังไม่เสียชีวิต แต่บาดเจ็บสาหัส อาการยังทรงๆอยู่
business-standard.com รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์กิรัน นาคาร์มี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกีรติปุระ ที่ซึ่งนางจิตราการถูกนำตัวไปรักษา เปิดเผยว่า อาการของนางจิตราการยังวิกฤตอยู่ เหมือนกับตอนที่เธอถูกส่งตัวมารักษา
ทั้งนี้ การโจมตีบ้านของนายคานาล เป็นส่วนหนึ่งของเหตุจลาจลที่เกิดขึ้นทั่วเนปาลในตอนนี้ หลังกลุ่มผู้ประท้วงที่ส่วนใหญ่เป็นคนเจนซี พากันออกมารวมตัวแสดงความไม่พอใจรัฐบาลในการบริหารประเทศ เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และยังมีการปิดกั้นสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อปิดหูปิดตาประชาชน ทำให้เกิดการลุกฮือของผู้คนในหลายเมือง และกลายเป็นจลาจลลุกลามใหญ่โตขณะนี้ ล่าสุด มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 25 ราย