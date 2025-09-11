เปิดประวัติ ‘ชาร์ลี เคิร์ก’ นักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาคนดัง ปลุกคนรุ่นใหม่หนุนทรัมป์ ผู้ถูกยิงดับคาเวที
ข่าวการเสียชีวิตของ ชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวการเมืองฝ่ายขวาของสหรัฐ วัย 31 ปี หนึ่งในบรรดาผู้ทรงอิทธิพลที่ช่วยให้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกันคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนหันมาสนใจและตระหนักถึงความร้อนแรงและความแตกแยกทางการเมืองในสหรัฐอีกครั้ง หลังจากเคิร์กถูกยิงเสียชีวิตขณะปราศรัยกลางแจ้งที่มหาวิทยาลัยยูทาห์วัลเลย์ เมืองโอเร็ม ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานราว 3,000 คน เมื่อวันที่ 10 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น
เคิร์กซึ่งเกิดที่รัฐอิลลินอยส์ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มนักศึกษาฝ่ายอนุรักษ์นิยม Turning Point USA ตั้งแต่อายุ 18 ปี และต่อมาได้กลายเป็นดาวรุ่งในพรรครีพับลิกันยุคทรัมป์ เขาได้กระตุ้นพลังคนรุ่นใหม่สายอนุรักษ์นิยมให้หันมาแสดงพลังของตน และก้าวขึ้นสู่ความโด่งดังในระดับนานาชาติด้วยสำบัดสำนวนที่เร่าร้อนและยั่วยุ ซึ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องเชื้อชาติ เพศ และการย้ายถิ่นฐาน
เคิร์กเพิ่งเดินทางกลับจากญี่ปุ่นที่เข้าขึ้นเวทีในกรุงโตเกียวเมื่อวันที่ 7 กันยายน ซึ่งจัดโดยพรรคขวาจัด Sanseito ที่เพิ่งกวาดคะแนนเสียงได้มากในการเลือกตั้งสภาสูงของญี่ปุ่นเมื่อเดือนกรกฎาคม และเคิร์กยังเพิ่งไปปราศรัยที่เกาหลีใต้ไม่นานก่อนหน้านี้ ก่อนจะถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันพุธ
เคิร์กมีผู้ติดตามในบัญชี X มากถึง 5.3 ล้านคน และมีผู้ฟังพอดแคสต์รายการวิทยุ “The Charlie Kirk Show” มากกว่า 500,000 คนต่อเดือน เขายังเป็นผู้เขียนหรือมีส่วนร่วมในหนังสือหลายเล่ม รวมถึง “Time for a Turning Point” และ “The College Scam”
นอกจากจะก่อตั้ง Turning Point USA ร่วมกับนักเคลื่อนไหว บิล มอนต์โกเมอรี ในปี 2012 แล้ว เคิร์กยังได้จัดตั้ง Turning Point Action ในปี 2019 ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่สนับสนุนผู้สมัครฝ่ายอนุรักษ์นิยม
Turning Point USA ซึ่งมีภารกิจส่งเสริมแนวทางอนุรักษ์นิยมในวิทยาเขตทั่วสหรัฐ มีบทบาทสำคัญในการดึงแรงสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่ให้กับทรัมป์ในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน 2024
งานอีเวนต์ของ Turning Point มักมีบรรยากาศอึกทึกครึกโครม คล้ายผสมระหว่างการชุมนุมทางการเมือง พิธีทางศาสนา คอนเสิร์ตร็อก และการแสดงมวยปล้ำอาชีพ ผู้พูดจะขึ้นเวทีพร้อมเพลงปลุกใจเสียงดังสนั่นและท่ามกลางเอฟเฟ็กต์แบบจัดเต็ม ก่อนปราศรัยต่อฝูงชนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจหลายพันคน
ทรัมป์โพสต์บน Truth Social เพื่อประกาศการเสียชีวิตของเคิร์กว่า “ไม่มีใครเข้าใจหรือเข้าถึงหัวใจของเยาวชนอเมริกันได้ดีกว่าชาร์ลี เขาเป็นที่รักและชื่นชมของทุกคน โดยเฉพาะตัวผมเอง และตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้ว”
เคิร์กมักมีท่าทีท้าทาย และมักโจมตีนักการเมืองมุสลิม รวมถึง โอมาร์ ฟาเตห์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีมินนีแอโปลิส และศาสนาอิสลามโดยรวม เขาเคยแสดงมุมมองต่อต้านคนต่างชาติที่มีต่อโลกมุสลิมและวัฒนธรรมอิสลาม โดยชี้ไปที่ยุโรปเพื่อยืนยันสิ่งที่เขาเชื่อ เคิร์กกล่าวเมื่อเดือนเมษายนว่า “อิสลามมีค่านิยมแห่งการพิชิต พวกเขามุ่งจะยึดครองดินแดนและอาณาเขต และยุโรปก็คือทวีปที่ถูกพิชิตแล้ว”
ในตอนหนึ่งของพอดแคสต์เมื่อเดือนสิงหาคม เคิร์กกล่าวหา แจสมิน คร็อกเก็ต นักการเมืองพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นคนผิวสี ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามกำจัดประชากรผิวขาวในประเทศนี้
“การพยายามเข้ามาแทนที่ชนพื้นเมืองผิวขาวของผู้อพยพจากแอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย และมุสลิม เป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งเสียอีก” เคิร์กกล่าว
ในฐานะบุตรชายของที่ปรึกษาคลินิกสุขภาพจิตและสถาปนิก เคิร์กก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองจากบทความแสดงความเห็นที่เขาเขียนลงในสำนักข่าวฝ่ายขวา Breitbart เมื่อปี 2012 ซึ่งไปสะดุดตา Fox News
หลังจากนั้น Fox ได้เชิญเขาไปออกรายการเพื่อพูดถึงปัญหาหนี้สาธารณะ ซึ่งนำไปสู่การขึ้นปราศรัยที่มหาวิทยาลัย Benedictine ที่ซึ่งเขาได้พบกับ มอนต์โกเมอรี นักเคลื่อนไหว Tea Party ท้องถิ่น มอนต์โกเมอรีเป็นผู้กระตุ้นให้เคิร์ก ขยายแนวคิดของเขาไปยังวิทยาเขตต่างๆ และยังได้จดทะเบียนชื่อ Turning Point USA ให้เขาในเดือนกรกฎาคม 2012
ก่อนที่เขาจะกลายเป็นเหยื่อความรุนแรงจากความแตกแยกทางความคิดทางและการเมืองรายล่าสุดของสหรัฐ ทิ้งเอริกา ผู้เป็นภรรยา ซึ่งเป็นอดีต Miss Arizona USA และลูกอีก 2 คนไว้ข้างหลัง