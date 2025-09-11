เนปาลวุ่น นักโทษ 1.3 หมื่นราย หนีออกเรือนจำทั่วประเทศ สบโอกาสประท้วงเดือด
เมื่อวันที่ 11 กันยายน สื่อต่างประเทศ รายงานว่า นักโทษ 13,000 คน หลบหนีออกจากคุกทั่วประเทศ ท่ามกลางประท้วงเดือดในเนปาล
เจ้าหน้าที่ของเนปาล กล่าวว่า มีนักโทษอย่างน้อย 13,000 คน หลบหนีออกจากเรือนจำในทั้ง 77 เขต ของเนปาล ระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างรุนแรง มีรายงานว่า นายราบี ลามิชฮาเน อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับอิสรภาพจากเรือนจำกลางนาคูในลลิตปุระ
ผู้ต้องขังฉวยโอกาสจากการประท้วง และพยายามหลบหนีจากเรือนจำ ส่งผลให้เกิดการปะทะกันในเรือนจำหลายแห่งตั้งแต่วันอังคาร (9 ก.ย.) หนังสือพิมพ์ เดอะ ไรซิง เนปาล รายงานว่า “นักโทษเยาวชน 5 คน เสียชีวิต ระหว่างปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่เรือนจำเนาบาสตา ในเมืองบังเก เมื่อคืนวันอังคาร”
นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว อ้างคำกล่าวของสำนักงานเรือนจำฯว่า นักโทษเยาวชนทั้ง 5 ราย เสียชีวิต ส่วนอีก 4 ราย บาดเจ็บสาหัส เมื่อตำรวจเปิดฉากยิงในระหว่างการปะทะกัน นักโทษพยายามแย่งอาวุธของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรือนจำ
เจ้าหน้าที่ ระบุว่า ผู้ต้องขังในเรือนจำ 149 ราย จากทั้งหมด 585 ราย และผู้ต้องขังจากสถานพินิจ 76 ราย จากทั้งหมด 176 ราย หลบหนีออกจากเรือนจำในระหว่างเกิดเหตุประท้วงรุนแรง
หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษของเนปาล รายงานว่า มีผู้ต้องขังประมาณ 7,000 คนทั่วประเทศ หลบหนีจากเรือนจำต่างๆ และนักโทษข่มขู่เจ้าหน้าที่ขณะแหกคุก ขณะเดียวกัน รายงานระบุว่า ตอนนี้นักโทษที่กำลังรับโทษจากคดีอาชญากรรมต่างๆยังคงลอยนวล ทำให้ความกลัวครอบงำประชาชน
ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ได้อิงข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยรายงานการหลบหนีจากเรือนจำหลายแห่ง เช่น Dillibazar (1,100 คน), Chitwan (700 คน), Nakkhu (1,200 คน), Jhumpka in Sunsari (1,575 คน), Kanchanpur (450 คน), Kailali (612 คน), Jaleshwar (576 คน), Kaski (773 คน), Dang (124 คน), Jumla (36 คน), Solukhumbu (86 คน), Gaur (260 คน) และBajhang (65 คน)
เรียบเรียงจาก ndtv , indianexpress