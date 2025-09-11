รถบรรทุกแก๊ส 4.9 หมื่นลิตร พลิกคว่ำ ระเบิดในเม็กซิโก เจ็บ 57 ราย

รถบรรทุกแก๊ส 4.9 หมื่นลิตร พลิกคว่ำ ระเบิดในเม็กซิโกซิตี บาดเจ็บ 57 ราย
เมื่อวันที่ 11 กันยายน สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า คลารา บรูกาดา โมลินา นายกเทศมนตรีเม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก เปิดเผยเหตุรถบรรทุกแก๊สพลิกคว่ำและระเบิดบนถนนซาราโกซา ใต้สะพานคอนคอร์เดีย ในกรุงเม็กซิโกซิตี ตอนราว 14.20 น. ของวันพุธ (10 ก.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 57 ราย โดยในจำนวนนี้ มี 19 รายอาการสาหัส
กลุ่มผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลายแห่งอย่างเร่งด่วน โดยอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊สที่มีความจุ 49,500 ลิตรคันดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อยานพาหนะอีก 18 คัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุ และตั้งจุดสกัดบริเวณใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงควบคุมสภาพที่เกิดเหตุไว้สำหรับการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดของอุบัติเหตุครั้งนี้