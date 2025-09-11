โตเกียวอ่วม! ฝนถล่มหนัก น้ำท่วมหลายพื้นที่ กระทบจราจร สนามบินฮาเนดะปิดชั่วคราว

โตเกียวอ่วม! ฝนถล่มหนัก น้ำท่วมหลายพื้นที่ กระทบการจราจรภาคพื้นดินและอากาศ สนามบินฮาเนดะปิดชั่วคราว
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 กันยายน เกิดฝนตกลงาอย่างหนัก และทำให้เกิดน้ำท่วมตามท้องถนนหลายสายในกรุงโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น ทำให้การจราจรติดขัด และกระทบต่อเที่ยวบินต่างๆ
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น แจ้งว่า ปริมาณฝนที่ตกลงมาในกรุงโตเกียว อยู่ที่ 4.7 นิ้วในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
ขณะที่ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ และภาคพื้นดิน ของสนามบินฮาเนดะ ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. เนื่องจากเกิดฟ้าผ่า ทำให้ห้ามเครื่องบินบินขึ้น
นอกจากนี้ การเดินรถไฟก็ต้องระงับชั่วคราว รวมทั้งรถไฟความเร็วสูงและรถไฟอีกหลายสายที่ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว
ข่าวระบุว่า ทั่วกรุงโตเกียว เกิดพายุพัดถล่มถนนหลายสาย บางพื้นที่มีผู้โพสต์ว่าเห็นลูกเห็บตกด้วย ขณะที่บริษัท โตเกียว อิเล็กทริกพาวเวอร์ แจ้งว่า มีบ้านเรือนกว่า 7,000 หลังคาเรือนในกรุงโตเกียวที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
โดยทางการญี่ปุ่นเตือนว่า อาจจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นอีกในช่วงคืนนี้ และขอให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น และขอให้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศตลอดเวลา