ทูตไทยในอิสราเอลถกทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายประสานงาน วางแผนรับเหตุฉุกเฉิน
เฟซบุ๊ก “ทุกเรื่องเมืองยิว” ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ระบุว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เป็นประธานการประชุมออนไลน์ระหว่างข้าราชการและทีมประเทศไทยโดยนายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) กับตัวแทนบริษัทจัดหางานและผู้ประกอบการอิสราเอลรวม 5 บริษัท ซึ่งจ้างแรงงานไทยกว่า 5,000 คน ในภาคเกษตรกรรม ก่อสร้าง และอุตสาหกรรม
ในการนี้ เอกอัครราชทูตได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมประชุม ซึ่งทุกฝ่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการริเริ่มสร้างเครือข่ายการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในอิสราเอลกว่า 50,000 ราย ให้มีมาตรฐานและได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้น
โดยในระยะแรกทุกฝ่ายจะร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตกระจายข่าวสารที่จำเป็นและทันสมัย เพื่อให้แรงงานไทยรู้เท่าทันและร่วมมือกับนายจ้างในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุรุนแรงที่คาดไม่ถึงหรือสงครามรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของแรงงานไทย โดยเฉพาะสถานการณ์ความมั่นคงภายในอิสราเอลและในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เปราะบางในขณะนี้ ซึ่งเป็นสาเหตุการก่อวินาศกรรมในที่สาธารณะและการโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธทางอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตได้หารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลในยามวิกฤตให้ทันสมัยและตอบรับกับสถานการณ์ที่ต่างกันในแต่ละภูมิภาคของอิสราเอล อาทิ การประสานงานกับทางการท้องถิ่นเพื่อจัดหาหลุมหลบภัยให้เพียงพอกับจำนวนแรงงานไทย การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวยามวิกฤตในแต่ละภูมิภาคทั่วอิสราเอล และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์รวมด้านลอจิสติกส์ยามวิกฤต