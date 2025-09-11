ปฏิรูปภาษี! เม็กซิโก จ่อรีดภาษีรถยนต์จีน 50% ปท.เอเชียรวมไทย ที่ไร้ดีลการค้า เตรียมโดนอ่วม
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เม็กซิโกประกาศในวันพุธ(10 ก.ย.)ว่า จะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากจีนและประเทศอื่นๆ ในเอเชียเป็น 50% ในการปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ของรัฐบาลเม็กซิโกซึ่งระบุว่าจะช่วยปกป้องการจ้างงานภายในประเทศ โดยกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกระบุว่า แผนการปรับขึ้นภาษีศุลกากรในอัตราที่แตกต่างกันต่อสินค้าในหลายภาคส่วน รวมถึงสิ่งทอ เหล็ก และยานยนต์ดังกล่าวนั้น จะมีผลกระทบต่อสินค้านำเข้ามูลค่า 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
“สินค้าเหล่านี้มีการเก็บภาษีอยู่แล้ว สิ่งที่เราจะทำคือการขึ้นภาษีสู่ระดับสูงสุดที่มีการอนุญาต โดยหากปราศจากการป้องกันในระดับหนึ่ง คุณก็จะไม่สามารถแข่งขันได้เลย” นายมาร์เซโล เอบราร์ด รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกกล่าว หลังถูกผู้สื่อข่าวซักถามเกี่ยวกับการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากจีน ที่ปัจจุบันถูกเม็กซิโกจัดเก็บในอัตรา 20%
รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจเม็กซิโกกล่าวอีกว่า มาตรการภาษีดังกล่าวซึ่งอยู่ในขอบเขตที่องค์การการค้าโลก(WTO)กำหนดนั้น มีขึ้นเพื่อจะปกป้องการจ้างงานในเม็กซิโก เนื่องจากรถยนต์จีนกำลังเข้าสู่ตลาดในประเทศต่ำกว่าราคาอ้างอิง
ด้านนายหลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน แถลงในวันที่ 11 กันยายน ระบุคัดค้านอย่างหนักต่อการบีบบังคับและข้อจำกัดต่างๆ ที่ถูกบังคับใช้ภายใต้ข้ออ้างใดๆ พร้อมกล่าวว่า จีนหวังว่าเม็กซิโกจะร่วมมือกับจีนในการพัฒนาการค้าและฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก
อย่างไรก็ตาม มาตรการภาษีดังกล่าวยังจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสเม็กซิโก ซึ่งฟากรัฐบาลยังคงครองเสียงข้างมากอยู่
จากเอกสารภายในของกระทรวงเศรษฐกิจเม็กซิโกระบุว่า แผนการขึ้นภาษีนี้จะกระทบกับประเทศที่ไม่ได้ทำข้อตกลงการค้ากับเม็กซิโก โดยเฉพาะ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย อินโดนีเซีย รัสเซีย ตุรกี และไทย และจะมีผลกระทบต่อสินค้า 8.6% ของสินค้านำเข้าทั้งหมดในเม็กซิโก ซึ่งรวมถึงการขึ้นอัตราภาษี 35% ต่อสินค้าเหล็ก ของเล่น และมอเตอร์ไซค์ ส่วนสินค้าสิ่งทอจะถูกเก็บภาษีที่ระหว่าง 10%-50% ซึ่งจะช่วยปกป้องการงานภาคอุตสาหกรรมและการผลิตของเม็กซิโกจำนวน 325,000 ตำแหน่งที่ตกอยู่ในความเสี่ยง
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาพยายามบีบให้ประเทศต่างๆ ในละตินอเมริกา จำกัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน คู่แข่งของสหรัฐ ซึ่งนางมาเรียนา คัมเปโร นักวิเคราะห์จาก CSIS Americas Program มองว่า สหรัฐจะไม่ยอมให้จีนใช้เม็กซิโกเป็นทางลัดอย่างแน่นอน และว่า เม็กซิโกมีตัวเลขขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยแตะที่ระดับ 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว
ขณะที่กาเบรียลลา ซิลเลอร์ นักวิเคราะห์จาก Banco Base มองว่า มาตรการทางภาษีนี้อาจทำให้ความต้องการรถยนต์จีนเพิ่มขึ้นในระยะสั้น และว่า การเก็บภาษีนำเข้ากับประเทศที่เม็กซิโกไม่ได้มีข้อตกลงทางการค้าด้วยนั้นมี 2 เป้าหมาย หนึ่ง เพื่อเพิ่มรายได้ และสอง เพื่อเอาใจสหรัฐ