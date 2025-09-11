ลูกสาว ‘คิม จอง อึน’ สาวน้อยขึ้นแท่นว่าที่ผู้นำเกาหลีเหนือ แม้แต่อายุ หรือ ชื่อ ก็ยังเป็นปริศนา
ชื่อของ “คิม จู เอ” ลูกสาวของ นายคิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ถูกจับจ้องอีกครั้ง หลังจากหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่า การที่คิม จอง อึน พาลูกสาวไปเยือนประเทศจีนด้วยเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของ คิม จู เอ เป็นเหมือนการส่งสัญญาณว่า จะดันลูกสาวขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ของเกาหลีเหนือ
สำนักข่าวเอพี ได้วิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับลูกสาวของผู้นำเกาหลีเหนือเอาไว้ว่า สาวน้อยวัยใสคนนี้ ผู้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับผู้เป็นแม่ ที่กำลังถูกจับตามองว่า ถูกวางตัวให้ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือต่อจากพ่อนั้น จริงๆแล้ว แม้แต่ชื่อ หรืออายุจริงๆของเธอ ก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัด
เอพีระบุว่า สื่อของเกาหลีเหนือเอง ยังไม่เคยมีการเผยแพร่ชื่อจริงๆของลูกสาวของคิม จอง อึน โดยเวลาที่รายงานข่าวถึงลูกสาวของผู้นำ จะใช้คำว่า ลูกที่ “ได้รับความเคารพ” หรือ “เป็นที่รักที่สุด” ของคิม จอง อึน
ขณะที่ชื่อของเธอ เชื่อว่า น่าจะชื่อ “จู เอ” โดยอ้างอิงจากการเปิดเผยของ “เดนนิส รอดแมน” นักบาสเกตบอลอดีตแชมป์เอ็นบีเอ ที่เคยเล่าถึงเรื่องที่เมื่อครั้งเยือนกรุงเปียงยาง เมืองหลวงของเกาหลีเหนือ เมื่อปี ค.ศ.2013 และได้อุ้มลูกสาวของคิม จอง อึน โดยบอกว่าลูกสาวของ คิม จอง อึน และ รี ซอล จู ภรรยา มีชื่อว่า “จู เอ” พร้อมกับชมนายคิมว่า เป็นพ่อที่ดีและเป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยม
ส่วนอายุที่แท้จริงของลูกสาวของคิม จอง อึน นั้น หน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้เชื่อว่า เธอเกิดปี ค.ศ.2013 และเมื่อปี 2023 หน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ ยังได้แจ้งต่อสภาด้วยว่า พวกเขาประเมินว่า คิม จอง อึน และรี ซอล จู น่าจะมีลูกอีก 2 คน นอกจาก จู เอ คือ ลูกชายคนโต และลูกคนเล็กอีกคน ที่ยังไม่รู้ว่าเพศอะไร
ทั้งนี้ คิม จอง อึน เปิดตัวลูกสาวให้โลกเห็นครั้งแรก ในการพอไปชมการทดสอบปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีป เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2022 มีการเผยแพร่ภาพคิม จู เอ สวมเสื้อคลุมสีขาวและรองเท้าสีแดง มองขีปนาวุธพุ่งทะยานจากระยะไกล และเดินจับมือพ่อของเธอ
หลังจากนั้น มีการปล่อยภาพการปรากฏตัวของ คิม จู เอ ออกมาอีกเรื่อยๆ ทั้งในการทดสอบขีปนาวุธ พิธีสวนสนามทางทหาร และการปล่อยเรือพิฆาต ในเดือนเมษายน
และเมื่อเร็วๆนี้ คิม จอง อึน ยังได้พาลูกสาวออกงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางทหาร โดยพาไปร่วมงานโครงการด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมทั้งการเปิดรีสอร์ตริมชายหาดเมื่อเดือนมิถุนายน
เมื่อปีที่ผ่านมาหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้ ได้ประเมินอย่างรอบคอบว่า คิม จู เอ มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาของเธอ โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์กิจกรรมสาธารณะของเธออย่างละเอียดถี่ถ้วน และระเบียบปฏิบัติของรัฐที่มอบให้เธอ
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญภายนอกบางคน ไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าว โดยอ้างถึงอายุที่ค่อนข้างน้อยของ คิม จอง อึน และลักษณะอำนาจของเกาหลีเหนือที่ผู้ชายมีอำนาจเหนือกว่าอย่างมาก
ในการแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน หน่วยข่าวกรองได้ประเมินว่า นายคิม ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพ และได้วางตารางการเยือนจีนเอาไว้อย่างราบรื่น
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกาหลีเหนือก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1948 เกาหลีเหนือปกครองโดยผู้ชายจากตระกูลคิมมาโดยตลอด ตั้งแต่นายคิม อิล ซุง มาจนถึงนาย คิม จอง อิล ซึ่งเป็น ปู่ และ พ่อ ของคิม จอง อึน
มาจนถึงปัจจุบัน นายคิม จอง อึน ที่ขึ้นเป็นผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อปลายปี 2011 หลายจากการเสียชีวิตของนายคิม จอง อิล