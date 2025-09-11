ต้นสังกัดยืนยัน ‘อวี๋เมิ่งหลง’ เสียชีวิตแล้ว หลังข่าวลือสะพัดตลอดวัน
หลังจากเกิดข่าวลือสะพัดตลอดวันที่ผ่านมาว่า อวี๋เมิ่งหลง พระเอกชื่อดังจากประเทศจีน พลัดตกอาคารแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง และเสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน แต่ยังไม่มีการยืนยันใดๆ จากต้นสังกัด และปล่อยให้มีข่าวลือออกมาตลอดทั้งวัน
ล่าสุด เมื่อช่วงเย็นวันที่ 11 กันยายน บรรดาเพจต่างๆ ได้ออกมารายงานว่า ทางสตูดิโอได้ออกมายืนยันว่า อวี๋เมิ่งหลง ได้เสียชีวิตแล้ว ในวัย 37 ปี
โดย เพจ “ข่าวสารบันเทิงจีน” ระบุว่า ทางสตูดิโอ ได้แจ้งว่า
“ด้วยความโศกเศร้าอย่างหาที่สุดมิได้ เราขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่า อวี๋เหมิงหลง ผู้เป็นที่รักของพวกเรา ได้ประสบอุบัติเหตุตกตึกและจากไป เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2025
หลังการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาใด ๆ
ขอให้ผู้ล่วงลับไปสู่สุคติ และขอให้ผู้ที่ยังอยู่เข้มแข็งต่อไป
ลงชื่อ: สตูดิโออวี๋เหมิงหลง
วันที่ 11 กันยายน 2025”
ทั้งนี้ อวี๋เมิ่งหลง เกิดที่เมืองอูรุมชี ซินเจียง และมีชื่อเสียงโด่งดังจากซีรีส์ชื่อดังอย่าง บันทึกรักข้ามภาพ Go Princess Go (2015), สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่, ตำนานรักนางพญางูขาว และ The Moon Brightens For You (2019) ที่ได้รับบทพระเอกเต็มตัว