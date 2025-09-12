หนุ่มใจเด็ด กระโดดออกเรือสำราญ ว่ายน้ำหนี หวังเลี่ยงจ่ายหนี้พนัน ก่อนถูกรวบทันควัน
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า ผู้โดยสารเรือสำราญกระโดดลงน้ำหวังหนีหนี้พนัน 16,000 ดอลลาร์ (ราว 5 แสน) เจ้าหน้าที่เล่าว่า ชายรายนี้กระโดดลงมาจากเรือสำราญของ Royal Caribbean ใกล้ท่าเรือซานฮวน ประเทศ เปอร์โตริโก เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอ้างว่า หนีเพื่อเลี่ยงการจ่ายหนี้พนันมากกว่า 16,000 ดอลลาร์ ซึ่งขณะนี้เขาถูกตั้งข้อหากระทำความผิดในระดับรัฐบาลกลางแล้ว
รายงานระบุว่า ชายคนนี้ ชื่อว่า เจย์ กอนซาเลซ-ดิอาซ (Jey Gonzalez-Diaz) ได้ขึ้นเรือสำราญที่ท่าเรือซานฮวนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ซึ่งเรือสำราญลำนี้กำลังเดินทางกลับจากบาร์เบโดส ซึ่งเป็นวันเดียวกันที่เจย์ กระโดดลงน้ำ ขณะเรือกำลังเทียบท่า ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐ กำลังตรวจเรือ
นักสืบระบุว่า หลังจากนั้น เจย์ ก็ถูกพาขึ้นฝั่งโดยชายคนหนึ่งที่ขี่เจ็ตสกี ต่อมาเจ้าหน้าที่ ควบคุมตัวเจย์เอาไว้ ซึ่งมีเงินสดติดตัวอยู่ 14,600 ดอลลาร์ (ราว 4 แสน) โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และบัตรประจำตัว 5 ใบ
อย่างไรก็ตาม เจย์ถูกกล่าวหาว่า พยายามหลีกเลี่ยงข้อกำหนดในการรายงานเงินสดเมื่อเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา ขณะที่เจย์ อ้างกับเจ้าหน้าที่ว่า กระโดดลงจากเรือสำราญ เพราะไม่ต้องการรายงานเงินสดที่มีติดตัว เนื่องจากคิดว่า จะต้องเสียภาษีจากการนำเงินเข้ามา
เมื่อสืบสวนเพิ่มเติม พบว่า เจย์ใช้ชื่ออื่นในการจองเดินทางกับเรือสำราญด้วยชื่ออื่น และหนี้จำนวนเกือบทั้งหมดของเขามาจากคาสิโนและการเล่นพนัน
ทั้งนี้ สื่อท้องถิ่น ได้รายงานว่า เจย์ ได้รับการประกันตัวแล้ว โดยหากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจต้องโทษปรับสูงสุด 250,000 ดอลลาร์ (7.9 ล้าน) หรือจำคุกสูงสุด 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งขณะนี้ ยังไม่แน่ชัดว่าเจ้าตัวมีทนายความหรือไม่