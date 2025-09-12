ต่างประเทศ

เผยภาพผู้ต้องสงสัย มือสังหาร ‘ชาร์ลี เคิร์ก’ พบไรเฟิลในป่า ทรัมป์มอบเหรียญเชิดชูเกียรติสูงสุด

Federal Bureau of Investigation via AP

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐได้เผยแพร่ภาพบุคคลที่เป็น “ผู้ต้องสงสัย” ในการสังหารชาร์ลี เคิร์ก วัย 31 ปี นักเคลื่อนไหวสายอนุรักษ์นิยมผู้ทรงอิทธิพล พร้อมระบุว่าพวกเขาพบปืนไรเฟิลแบบลูกเลื่อน ซึ่งเชื่อว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในการสังหารเคิร์กด้วยการยิงเพียงนัดเดียวที่มหาวิทยาลัยในรัฐยูทาห์ครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนยังไม่เปิดเผยแรงจูงใจใดๆ ในการก่อเหตุต่อสาธารณชน ต่อสิ่งที่ทรัมป์บอกว่าเป็นการลอบสังหารที่โหดเหี้ยม ทรัมป์บอกผู้สื่อข่าวว่าเขามีเบาะแสเกี่ยวกับแรงจูงใจของคนร้าย แต่เราจะบอกให้คุณรู้ทีหลัง และว่ามีความคืบหน้าอย่างมากในการสืบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐื (เอฟบีไอ) และรัฐยูทาห์ระบุว่า มือปืนมาถึงมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่นาทีก่อนงานจะเริ่ม โดยงานดังกล่าวเป็นการดีเบตกลางแจ้งภายใต้ชื่อ “Prove Me Wrong” ที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน ที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ วัลลีย์ ในเมืองโอเร็ม ซึ่งอยู่ทางใต้ของซอลต์เลกซิตี้ราว 65 กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่เผยในงานแถลงข่าวว่า วิดีโอจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นชายคนหนึ่งเดินขึ้นบันไดไปบนหลังคาก่อนก่อเหตุยิงใส่เคิร์ก ขณะเกิดเหตุ เคิร์กซึ่งเป็นผู้ปกป้องสิทธิในการถือครองปืนอย่างแข็งขัน กำลังตอบคำถามผู้ฟังเกี่ยวกับเหตุกราดยิงในสหรัฐ เมื่อกระสุนเจาะเข้าที่ลำคอของเขา ทำให้ผู้คนพากันแตกตื่นและวิ่งหนี

โรเบิร์ต โบห์ลส์ เจ้าหน้าที่พิเศษเอฟบีไอผู้รับผิดชอบคดีนี้กล่าวว่า จากนั้นมือปืนกระโดดลงจากหลังคาและหลบหนีเข้าสู่ย่านที่อยู่อาศัยข้างเคียง เจ้าหน้าที่พบปืนไรเฟิลแบบลูกเลื่อนที่มีกำลังทำลายล้างสูงในพื้นที่ป่าใกล้เคียง และกำลังตรวจสอบปืนดังกล่าว รวมถึงรอยฝ่ามือและรอยเท้าที่พบบริเวณนั้นเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม ขณะนี้พื้นที่หลังคาและป่าถูกกั้นด้วยเทปสีเหลือง โดยเจ้าหน้าที่กำลงเร่งเก็บหลักฐานในบริเวณดังกล่าว

โลงศพที่มีร่างของชาร์ลี เคิร์ก ถูกนำออกจากแอร์ ฟอร์ซ ทู / AP

โบ เมสัน กรรมาธิการด้านความปลอดภัยสาธารณะของรัฐยูทาห์ กล่าวว่า มือปืนดูเหมือนจะมีอายุใกล้เคียงกับนักศึกษามหาวิทยาลัย และดูเหมือนเขาจะสามารถทำตัวกลมกลืนได้อย่างแนบเนียน เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยด้วย

แม้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของมือปืนต่อสาธารณะ แต่สมาชิกรัฐสภา นักวิจารณ์ และนักสืบออนไลน์ ได้เริ่มโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียและกระดานสนทนาออนไลน์ต่างๆ เผยแพร่การคาดเดาและกล่าวโทษถึงอุดมการณ์ของมือปืนแล้ว

NBC News รายงานว่า แคช พาเทล ผู้อำนวยการเอฟบีไอ กำลังเดินทางไปยังเมืองโอเร็มแล้ว ทั้งนี้ เอฟบีไอได้ประกาศตั้งรางวัล 100,000 ดอลลาร์ สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมมือปืน พร้อมเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งเห็นภาพ “ผู้ต้องสงสัย” ซึ่งสวมเสื้อแขนยาวสีดำ แว่นกันแดดดำ และหมวกเบสบอลเข้ม เสื้อแขนยาวมีลายอินทรีหัวล้านบินผ่านธงชาติสหรัฐ

วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า ดูเหมือนกระสุนที่พบจะมีการสลักข้อความไว้ โดยผู้ใกล้ชิดการสืบสวนบอกกับรอยเตอร์ว่า กำลังอยู่ในขั้นตอนของวิเคราะห์ความหมายของข้อความเหล่านั้น

ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะมอบ เหรียญ Presidential Medal of Freedom ซึ่งเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มีการมอบใหกับพลเรือนสหรัฐ ให้กับเคิร์กพร้อมยกย่องเคิร์กว่าเป็นคนดี เป็นสุภาพบุรุษที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมในทุกด้าน โดยเฉพาะกับเยาวชน พร้อมเสริมว่าเขาหวังว่าจะสามารถจับกุมมือปืนได้ในเร็ววัน และเราจะจัดการกับเขาอย่างเหมาะสม

ขณะที่มีรายงานว่า นายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ยกเลิกการเดินทางไปนิวยอร์ก เพื่อร่วมรำลึกครบรอบ 24 ปีกของเหตุการณ์ก่อการร้าย 11 กันยายน 2001 และเดินทางไปยูทาห์เพื่อเยี่ยมครอบครัวของเคิร์กแทน ก่อนที่จะพาพวกเขาพร้อมโลงศพของเคิร์กกลับรัฐแอริโซนา ด้วยเครื่องบินแอร์ ฟอร์ซ ทู

AP