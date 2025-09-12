ฮุน เซน เย้ยทักษิณ หลังถูกบังคับโทษจำคุก ชี้สร้างการเมืองแบบดำน้ำ ลั่นคำนายเป็นจริง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 กันยายน สมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา แชร์วิดีโอของสำนักข่าว เฟรช นิวส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทักษิณผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมระบุว่า
การแข่งขันทางการเมืองแบบดำน้ำของทักษิณ เป็นอย่างไรบ้าง คำทำนายของสมเด็จฯ ฮุน เซน ได้กลายเป็นความจริงในที่สุด ทักษิณ ได้สร้างเกมการเมืองแบบดำน้ำ เพื่อกดดันเศรษฐกิจของกัมพูชา แต่สมเด็จฯ ฮุน เซน ได้ทำนายไว้ล่วงหน้าแล้วว่า ผู้จัดเกมนี้ จะล้มลงได้ง่ายก่อนที่เกมจะสิ้นสุดลง ตอนนี้คำทำนายของสมเด็จฯ ฮุนเซน ได้กลายเป็นความจริงแล้ว