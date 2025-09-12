สหรัฐจัดพิธีรำลึก 24 ปี เหตุการณ์ 9/11 ‘ทรัมป์’ ประกาศ ศัตรูย่อมพ่ายแพ้เสมอ
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 กันยายน ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมต่อสหรัฐ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน ปี 2001 หรือที่เรียกกันว่า เหตุการณ์ 9/11 (นายน์วันวัน)
โดยพิธีรำลึก จัดขึ้นที่กราวด์ ซีโร่ ในนครนิวยอร์ก , ตึกเพนตากอน และที่เมืองแชงค์สวิลล์ รัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็น 3 สถานที่ที่คนร้ายใช้เครื่องบินในการก่อเหตุโจมตีสหรัฐในเวลาไล่เลี่ยกัน ซึ่งมีการประกอบพิธีรำลึกด้วยการสงบนิ่ง ตีระฆัง และการอ่านชื่อผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คน
เจนนิเฟอร์ นิลเซน ผู้ที่สูญเสียสามีไปจากเหตุการณ์ 9/11 และสวมเสื้อรูปสามีร่วมงานที่ กราวด์ซีโร่ กล่าวว่า แม้จะผ่านไป 24 ปีแล้ว แต่ความรู้สึกนี้ยังคงบีบคั้นหัวใจ และความรู้สึกยังคงเหมือนเดิมทุกปี
ขณะที่เอ็มมา วิลเลียมสัน วัย 20 ปี จากแมสซาชูเสตส์ ที่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อร่วมพิธีที่กราวด์ซีโร่ ที่มีสระน้ำ อนุสรณ์ 2 แห่ง ล้อมรอบด้วยน้ำตกและแผ่นจารึกชื่อผู้ล่วงลับ บอกว่า ตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ เธอยังไม่ได้เกิด แต่มันก็เป็นวันสำคัญจริงๆในอเมริกา มันเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายที่เราทุกคนได้อยู่เร่วมกัน นั่นคือสิ่งสำคัญ
ข่าวระบุว่า วันรำลึกเหตุการณ์ 9/11 ที่มักจะถูกยกย่องให้เป็นวันแห่งความสามัคคีของชาติ เกิดขึ้นในช่วงที่การเมืองในสหรัฐกำลังอยู่ในภาวะตึงเครียด จากการลอบสังหาร ชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวฝ่ายอนุรักษนิยม ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐยูทาห์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน ส่งผลให้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น ที่กราวด์ ซีโร่ ที่ซึ่ง แคล พาเทล ผู้อำนวยการเอฟบีไอ ร่วมอยู่ในพิธีรำลึก 9/11 พร้อมกับบุคคลสำคัญคนอื่นๆด้วย ขณะที่นายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ และภรรยา มีแผนที่จะเดินทางไปยังงานศพของเคิร์ก ที่ซอลต์ เลก ซิตี้
ทั้งนี้ ผู้คนจำนวนมากที่ร่วมพิธีรำลึกที่กราวด์ ซีโร่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของตึกแฝดเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ที่ถูกคนร้ายขับเครื่องบินพุ่งชนจนถล่มลงมาทั้งสองตึก เมื่อวันที่ 11 กันยายน ปี 2001 ต่างพากันถือภาพของบุคคลอันเป็นที่รักที่จบชีวิตไปในเหตุการณ์ดังกล่าว และมีการยืนสงบนิ่งในเวลาที่เครื่องบินลำแรกพุ่งชนตึกแรก
ส่วนที่ตึกเพนตากอน ในรัฐเวอร์จิเนีย ที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายขับเครื่องบินชนตึก 184 ราย ในวันเดียวกัน มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ และนางเมลาเนีย ทรัมป์ ภริยา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งปีนี้มีการจัดพิธีขึ้นภายในลานด้านในของอาคาร แทนที่จะเป็นการจัดบริเวณภายนอกกำแพงใกล้กับอนุสรณ์สถาน 9/11 ของอาคาร
โดยทรัมป์ ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุ และว่า ในวันนี้ ในฐานะประเทศชาติที่เป็นหนึ่งเดียว เราขอปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งว่า เราจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 และว่า ศัตรูย่อมพ่ายแพ้เสมอ และเราจะฝ่าฟันความกลัว ความอดทนต่อเปลวเพลิง
ส่วนที่ทุ่งใกล้เมืองแชงค์สวิลล์ รัฐเพนซิลเวเนีย ดั๊ก คอลลินส์ รัฐมนตรีกิจการทหารผ่านศึก ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกเหตุการณ์ที่เครื่องบินเที่ยวบินที่93 ถูกคนร้ายจี้ แต่ถูกลูกเรือและผู้โดยสารช่วยกันสกัดเอาไว้ จนทำให้เครื่องบินตกลงในทุ่ง โดยมีการคาดกันว่า คนร้ายอาจต้องการจี้เครื่องบินลำนี้ไปพุ่งชนตึกอาคารรัฐสภา หรืออาจจะเป็นทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธีรำลึกในสถานที่อื่นๆ ที่มีทั้งการบริจาคอาหารและเสื้อผ้า การทำความสะอาดสวนสาธารณะและชุมชน รวมทั้งธนาคารเลือดและกิจกรรมชุมชนอื่นๆ
ทั้งนี้ เหตุการณ์คนร้ายจี้เครื่องบินแล้วขับไปพุ่งชนตึกสำคัญต่างๆในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตรวม 2,977 ราย ซึ่งในจำนวนเหยื่อที่เสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นพนักงานการเงินที่ทำงานอยู่ในตึกแฝดเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เร่งเข้าไปภายในอาคารหลังจากเครื่องบินพุ่งชนตึก แต่ยังไม่ถล่มในช่วงแรก เพื่อพยายามช่วยเหลือผู้คนในตึกเอาไว้ ก่อนที่ตึกจะถล่มลงมาทั้งสองตึก