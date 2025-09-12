ระวังเจอดี! สหรัฐขู่แบนต่างชาติเข้าประเทศ หากล้อเลียนลอบยิง ‘ชาร์ลี เคิร์ก’
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายคริสโตเฟอร์ แลนเดา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้เตือนว่าชาวต่างชาติคนใดที่ชื่นชม ให้เหตุผลเข้าข้าง หรือล้อเลียนเหตุการณ์ยิงลอบสังหารนายชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวสายอนุรักษ์นิยม ผู้เป็นพันธมิตรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศสหรัฐ โดยได้สั่งการให้สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมแล้ว
แลนเดาโพสต์ข้อความลงบน X ว่า ตนรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งที่เห็นผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียบางบัญชีชื่นชม เข้าข้าง หรือล้อเลียนเหตุการณ์ลอบยิงเคิร์กระหว่างขึ้นปราศรัยที่มหาวิทยาลัยในรัฐยูทาห์ อย่างไรก็ตาม แลนเดาไม่ได้ให้รายละเอียดว่าสถานกงสุลจะใช้มาตรการอะไรต่อโพสต์ดังกล่าว
ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียบางคนตอบกลับโพสต์ของแลนเดา โดยได้ถ่ายภาพบัญชีและโพสต์บางอันที่อาจล้อเลียนการเสียชีวิตของเคิร์ก ต่อมา แลนเดาตอบกลับว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กงสุลติดตามคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวแล้ว
ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า “รัฐบาลสหรัฐคิดว่าไม่ควรออกวีซ่าให้กับคนที่จะเข้ามาในประเทศของเราที่ไม่ปฏิบัติตามผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของสหรัฐ” อย่างไรก็ดี ทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐไม่ได้ตอบคำถามว่าจนถึงตอนนี้มีคนถูกเพิกถอนวีซ่าแล้วหรือไม่
จนถึงตอนนี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุลอบยิงเคิร์กได้ เจ้าหน้าที่สอบสวนของสหรัฐได้เผยแพร่ภาพของบุคคลต้องสงสัยว่าก่อเหตุดังกล่าว รวมถึงพบปืนไรเฟิลที่ใช้ก่อเหตุแล้ว แต่ทีมสอบสวนยังไม่ได้เปิดเผยมูลเหตุจูงใจที่อาจนำไปสู่การก่อเหตุ