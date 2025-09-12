ทรัมป์เคือง ‘โบลโซนารู’ อดีตปธน.บราซิล เจอคุก 27 ปี คดีรัฐประหาร
ศาลบราซิลตัดสินโทษจำคุกนายฌาอีร์ โบลโซนาโร อดีตประธานาธิบดีบราซิล 27 ปี 3 เดือน เมื่อวันที่ 11 กันยายน หลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาวางแผนก่อรัฐประหาร เพื่อรักษาอำนาจของตนเองไว้ หลังพ่ายแพ้การเลือกตั้งปี 2022
คำพิพากษาเป็นมติขององค์คณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดของบราซิล 5 คน ซึ่งลงมติทั้งในประเด็นการกระทำความผิดและการกำหนดโทษจำคุก ทำให้โบลโซนาโร วัย 70 ปี กลายเป็นอดีตประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ของบราซิล ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานโจมตีและบ่อนทำลายประชาธิปไตย
ผู้พิพากษา การ์เมน ลูเซีย กล่าวก่อนลงคะแนนเสียงตัดสินจำคุกโบโซนารูว่า คดีอาญานี้เปรียบเสมือนการพบกันของบราซิลกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยอ้างถึงประวัติศาสตร์ของประเทศที่เต็มไปด้วยการรัฐประหารและความพยายามที่จะล้มล้างระบอบประชาธิปไตย
เธอกล่าวเพิ่มเติมว่ามีหลักฐานเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าโบลโซนารู ซึ่งปัจจุบันถูกกักบริเวณในบ้าน ได้กระทำการโดยมีจุดประสงค์ที่จะบ่อนทำลายประชาธิปไตยและสถาบันต่างๆ
ผู้พิพากษา 4 จาก 5 ท่าน ลงมติตัดสินจำคุกโบลโซนารูใน 5 ความผิด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมติดอาวุธ การพยายามล้มล้างประชาธิปไตยด้วยความรุนแรง การก่อรัฐประหาร การทำลายทรัพย์สินของรัฐบาล และการทำลายทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ได้รับการคุ้มครอง
คำพิพากษานี้ยิ่งสร้างความไม่พอใจแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของโบลโซนาโร ที่เคยเรียกคดีดังกล่าวว่าเป็นการล่าแม่มด และประกาศตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีศุลกากรต่อบราซิล คว่ำบาตรผู้พิพากษา และยกเลิกวีซ่าของผู้พิพากษาศาลสูงเกือบทั้งหมด
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับคำพิพากษาดังกล่าวต่อหนึ่งในผู้นำสายประชานิยมฝ่ายขวาจัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก ทรัมป์กล่าวชื่นชมโบลโซนารูอีกครั้ง และเรียกคำตัดสินนี้ว่า ป็นเรื่องเลวร้าย และเขาคิดว่านี่เป็นสิ่งที่แย่มากสำหรับบราซิล
ด้านเอดูอาร์โด โบลโซนารู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบราซิลและบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีโบลโซนารู ซึ่งเฝ้าติดตามคำพิพากษาจากสหรัฐ บอกกับรอยเตอร์ว่า เขาคาดว่าทรัมป์อาจพิจารณามาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบราซิลและผู้พิพากษาศาลสูง
นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ โพสต์บน X ว่า ศาลบราซิลตัดสินอย่างไม่เป็นธรรม และว่าสหรัฐจะตอบสนองต่อการล่าแม่มดครั้งนี้ตามสมควร
ด้านกระทรวงต่างประเทศบราซิลออกแถลงการณ์ตอบโต้ โดยเรียกคำพูดของรูบิโอว่าเป็นการข่มขู่ที่โจมตีต่ออำนาจอธิปไตยของบราซิล และเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงและหลักฐานที่หนักแน่นในสำนวนคดี พร้อมย้ำว่าประชาธิปไตยบราซิลจะไม่ถูกข่มขู่โดยสหรัฐ
นายลุยซ์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ประธานาธิบดีบราซิล กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นไม่กี่ชั่วโมงก่อนศาลอ่านคำพิพากษา ว่าเขาไม่กังวลต่อการคว่ำบาตรใหม่จากสหรัฐ
ทั้งที่ คำตัดสินของศาลสูงไม่เป็นเอกฉันท์ เนื่องจาก ผู้พิพากษาลุยซ์ ฟุกซ์ ลงคะแนนเสียงแย้ง โดยเขามีความเห็นให้ยกฟ้องโบลโซนารูทุกข้อหา ทั้งยังตั้งคำถามถึงอำนาจศาลในการพิจารณาคดี ซึ่งอาจเปิดช่องให้เกิดการท้าทายคำตัดสิน และอาจทำให้บทสรุปของการพิจารณาคดีล่าช้าออกไปจนใกล้ถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2026 ซึ่งโบลโซนารูยืนยันหลายครั้งว่า เขาจะลงสมัครรับเลือกตั้ง แม้จะถูกห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ตาม
ทีมทนายความของโบลโซนารูออกแถลงการณ์วิจารณ์ว่า การลงโทษนั้นเกินควรอย่างไร้เหตุผล และยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ตามความเหมาะสมต่อไป