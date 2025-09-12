UNSC ออกแถลงการณ์ประณามโจมตีกาตาร์ สหรัฐทำอึ้ง โหวตหนุนด้วย
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 กันยายน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ได้ออกแถลงการณ์ประณามเหตุการณ์โจมตีกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ซึ่งสมาชิก UNSC ทั้ง 15 ประเทศเห็นชอบในแถลงการณ์ด้วย รวมถึงสหรัฐอเมริกา ผู้เป็นพันธมิตรหลักของอิสราเอล โดยในแถลงการณ์ดังกล่าวไม่มีการระบุชื่อของอิสราเอลในนั้น
เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา อิสราเอลทำการโจมตีทางอากาศใส่กรุงโดฮาเพื่อมุ่งลอบสังหารผู้นำฝ่ายการเมืองและทีมเจรจาหยุดยิงของกลุ่มฮามาส ซึ่งสหรัฐอเมริกาบอกว่านี่เป็นการโจมตีฝ่ายเดียวที่ไม่เป็นผลดีกับผลประโยชน์ของทั้งสหรัฐและอิสราเอล
นายแดนนี่ ดานอน เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติ (ยูเอ็น) บอกว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการส่งข้อความว่าจะต้องไม่มีที่หลบภัยให้กับผู้ก่อการร้าย ไม่ใช่ในฉนวนกาซา ไม่ใช่ในเตหะราน ไม่ใช่ในโดฮา ผู้ก่อการร้ายจะต้องไม่ได้รับการคุ้มครองและอิสราเอลจะมุ่งเล่นงานผู้นำกลุ่มก่อการร้ายไม่ว่าจะหลบอยู่ในที่ใดของโลก
แถลงการณ์ประณามดังกล่าว ที่ร่างโดยอังกฤษและฝรั่งเศส ระบุว่าสมาชิกคณะมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการลดความตึงเครียดและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกับกาตาร์ พร้อมกับสนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกาตาร์ สมาชิกคณะมนตรีย้ำว่าการปล่อยตัวประกัน รวมถึงผู้ที่ถูกฮามาสสังหาร และการยุติสงคราม ความทุกข์ทรมาณของชาวกาซาควรเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด
สหรัฐอเมริกามักปกป้องอิสราเอลจากการประณามในเวทียูเอ็น แต่กลับสนับสนุนแถลงการณ์ดังกล่าวด้วยสะท้อนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐไม่พอใจที่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งการโจมตีกาตาร์
เชค มุฮัมมัด บิน อับดุรเราะห์มาน บิน ญาสซิม อาล ษานี นายกรัฐมนตรีกาตาร์กล่าวหาว่าอิสราเอลพยายามทำลายความพยายามในการยุติสงครามในฉนวนกาซา ด้วยการโจมตีผู้นำฮามาสในกรุงโดฮา อย่างไรก็ตาม กาตาร์ยืนยันว่าจะยังคงเป็นตัวกลางในการเจรจาหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลต่อไป