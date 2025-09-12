อดีตประธานศาลฎีกา เตรียมขึ้นรักษาการนายกฯเนปาล หลังกลุ่มเจนซีประกาศหนุน
สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า นางสุชีลา การ์กี อดีตประธานศาลฎีกาของเนปาล อาจจะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีเนปาล หลังจากที่ตัวแทนของกลุ่ม “เจนซี” (Gen Z) ได้เสนอชื่อ นางการ์กี ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีชั่วคราว หลังนายเค.พี.ชาร์มา โอลา ประกาศลาออกจากตำแหน่งไปตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน เนื่องจากทนแรงกดดันจากเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงไม่ได้
รอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าว ที่เปิดเผยว่า “สุชีลา การ์กี จะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากกลุ่มคนเจนซีต้องการเธอ และการแต่งตั้งดังกล่าวจะมีขึ้นในวันนี้ (12 ก.ย.)
ขณะที่แหล่งข่าวในกลุ่มคนเจนซี ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา ระบุว่า การแต่งตั้งนางการ์กี น่าจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากการประชุมที่บ้านพักของประธานาธิบดีราม จันทระ เปาเฑล ที่จะมีขึ้นในเวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น
รายงานระบุว่า ตามท้องถนนขณะนี้มีถนนบางสายที่ถูกปิดกั้น และมีทหารเดินลาดตระเวนอยู่ตามท้องถนน แม้ว่าผู้คนจะน้อยลงมากแล้วก็ตาม
