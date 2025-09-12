คนงานเกาหลีใต้กว่า 300 ชีวิตขึ้นเครื่องกลับบ้าน หลัง ICE สหรัฐบุกจับคาโรงงาน
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า คนงานชาวเกาหลีใต้กว่า 300 คนของโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์ฮุนไดได้ขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินโคเรียนแอร์ ออกเดินทางจากรัฐจอร์เจียของสหรัฐเพื่อเดินทางกลับกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้แล้ว โดยคาดว่าจะถึงบ้านเกิดในช่วงเที่ยงของวันที่ 12 กันยายน หลังคนงานชาวเกาหลีใต้กลุ่มดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐ (ICE) จับกุมระหว่างปฏิบัติการบุกค้นโรงงานซึ่งสหรัฐอ้างว่าเข้ามาทำงานอย่างไม่ถูกต้อง
เครื่องบินโบอิ้ง 747 ของสายการบินโคเรียนแอร์ได้นำคนงานเกาหลีใต้ พร้อมกับคนงานที่ไม่ใช่ชาวเกาหลีใต้ 14 คนออกเดินทางกลับเกาหลีใต้ แต่มีชาวเกาหลีใต้ 1 คนขออยู่ในสหรัฐต่อเพื่อขอวีซ่าพำนักถาวร แต่การเดินทางกลับประเทศดังกล่าวล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดิม 1 วัน เพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐอยากสอบถามว่าคนงานเกาหลีใต้จะอยากอยู่ในสหรัฐต่อเพื่อฝึกสอนคนงานชาวอเมริกันหรือไม่
ข่าวการบุกโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ฮุนไดและบริษัท LG Energy Solution เป็นข่าวช็อกสำหรับเกาหลีใต้ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ประธานาธิบดีอี แจมยองของเกาหลีใต้กล่าวว่าสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความสับสนอย่างมาก เพราะตามปกติแล้วบริษัทเกาหลีมักส่งคนงานของตัวเองไปช่วยจัดตั้งโรงงานในต่างประเทศ แต่หากไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น การตั้งโรงงานในสหรัฐจะทำได้ยากขึ้นจนอาจทำให้บริษัทต่างๆ ตั้งคำถามว่าควรไปลงทุนในสหรัฐหรือไม่
ด้านกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ขอให้สภาคองเกรสของสหรัฐสนับสนุนการทำวีซ่าประเภทใหม่ให้กับบริษัทของเกาหลีใต้ ขณะที่นายโฮเซ มูนอซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮุนไดกล่าวว่าการบุกค้นโรงงานจะทำให้การเปิดโรงงานชะลอออกไปอย่างน้อย 2-3 เดือนเพราะคนงานทุกคนตอนนี้กำลังอยากกลับประเทศ
LG Energy Solution ที่บริหารโรงงานดังกล่าวร่วมกับฮุนได บอกว่าคนงานหลายคนที่ถูกจับมีวีซ่าหลายประเภท หรืออยู่ภายใต้การงดเว้นวีซ่า คนงานที่โรงงานหลายคนกล่าวกับบีบีซีว่าพนักงานส่วนใหญ่ที่ถูกจับเป็นเจ้าหน้าที่ช่างกลที่ติดตั้งสายพานการผลิตและบางคนถูกว่าจ้างโดยบริษัทนอกอีกที