กกต.เมียนมา สั่งยุบ 4 พรรคการเมือง เหลือแค่ 6 พรรคใหญ่ ลุยเลือกตั้งปลายปี
สื่อเมียนมา อิระวดี รายงานว่า คณะกรรมการเอกตั้งสหภาพ (UEC) ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐบาลทหารเมียนมา ได้สั่งยุบพรรคการเมือง 4 พรรค รวมถึงพรรคพลังประชาธิปไตยแห่งชาติ (NDF) ซึ่งนำโดยที่ปรึกษารัฐบาลทหาร เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายการจดทะเบียนพรรคการเมืองของรัฐบาล
คณะกรรมการได้สั่งยุบพรรค การเมืองแห่งชาติ (DNP) พรรคสตรี (Mon) และพรรคสหภาพเกษตรกร-แรงงาน พรรค NDF ได้ลงสมัครเพื่อแข่งขันระดับประเทศ ถูกตัดสิทธิเนื่องจากมีจำนวนสมาชิกไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ขณะที่พรรคการเมืองอื่นๆ ถูกยุบเนื่องจากไม่สามารถเปิดสำนักงานได้เพียงพอ
กฎหมายการจดทะเบียนพรรคการเมืองที่รัฐบาลเมียนมาประกาศใช้ในเดือนมกราคม 2566 กำหนดให้พรรคการเมืองระดับชาติ ต้องสรรหาสมาชิกอย่างน้อย 50,000 คน และจัดตั้งสำนักงาน 1 ใน 3 ของเขตปกครองทั้งหมด 330 เขตของเมียนมา พรรคการเมืองภูมิภาคต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1,000 คน และจัดตั้งสำนักงานใน 5 เขตปกครอง คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งเมียนมา (UEC) ได้กำหนดเส้นตายให้พรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามในวันที่ 7 กันยายน
พรรค NDF, DNP และพรรคสตรี (Mon) ได้ลงทะเบียนเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับชาติ และพรรคสหภาพเกษตรกร-แรงงาน (Union Farmer-Labor Force Party) ในระดับภูมิภาค
พรรค NDF ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้การยุบพรรค โดยระบุว่าได้ส่งรายชื่อสมาชิกกว่า 88,000 คน ซึ่งสูงกวาเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาก และตั้งคำถามต่อการตัดสินใจยุบพรรคของคณะกรรมการ
ซานดาร์ มิน อดีตสมาชิกรัฐสภาพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NDF) ซึ่งเข้าร่วมเป็นรองประธานพรรคเพื่อ 3 สัปดาห์ก่อน ให้สัมภาษณ์กับอิรวดีว่า เราได้สอบถาม UEC แล้วถึงเหตุผล และต้องการทราบว่าตัวเลขของพรรคเราลดลงไปได้อย่างไร แต่พวกเขาไม่ตอบกลับมา
การยุบพรรค NDF สร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่าย เนื่องจากพรรคถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับระบอบการปกครองของทหาร ด้วยมี ขิ่นหม่องส่วย อดีตสมาชิกสภาบริหารรัฐกิจของรัฐบาลทหาร และ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาพิธีการ ดำรงตำแหน่งผู้อุปถัมภ์พรรค
ซานดาร์ มิน ซึ่งมีแผนจะลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตบาฮัน เมืองย่างกุ้ง ได้ออกมาโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียเมื่อเร็วๆ นี้ เกี่ยวกับจำนวนผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคที่หลั่งไหลเข้ามา คำกล่าวอ้างของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังจากการยุบพรรคอย่างกะทันหัน
พรรค NDF ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 โดยสมาชิกพรรค NLD ที่แยกตัวออกมา หลังจากที่พรรคคว่ำบาตรการเลือกตั้งในปีนั้น ที่จัดโดยคณะรัฐบาลชุดก่อน พรรคนี้ล้มเหลวในการชนะการเลือกตั้งซ่อมในปี 2555 และการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2558 และ 2563
พรรค DNP เป็นอีกพรรคหนึ่งที่ถูกยุบพรรค นำโดย อดีต พล.ท.โซหม่อง เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลกึ่งพลเรือนของ เต็งเส่ง
พรรคที่ถูกยุบ 4 พรรคนี้ ไม่มีพรรคใดชนะการเลือกตั้งในปี 2563 แต่หวังว่าจะได้คะแนนเสียงมากขึ้นในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ หลังจากที่พรรคใหญ่ๆอย่าง NLD และ Shan Nationalities League for Democracy ถูกกีดกันออกไป
นักวิเคราะห์การเมืองอาวุโส กล่าวว่า รัฐบาลจะไม่ลังเล ที่จะลงมือกับพรรคที่เป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพ พวกเขามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะทำงานร่วมกับพรรคสหภาพสามัคคีและการพัฒนา (USDP) และบังคับใช้กฎเกณฑ์ของตนเอง หากคุณไม่เข้าเกณฑ์ของพวกเขา คุณก็จะถูกขจัดออก
การกวาดล้างครั้งล่าสุด หมายความจะมีเพียงแค่ 6 พรรคการเมืองเท่านั้น ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งระดับชาติ ในการเลือกตั้ง ธันวาคม-มกราคม ที่จะถึงนี้ ขณะที่อีก 52 พรรคการเมือง จะลงสมัครในการเลือกตั้งภูมิภาค หรือระดับรัฐ
พรรคการเมืองระดับชาติทั้ง 6 พรรค ได้แก่ พรรค USDP ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ , พรรคเอกภาพแห่งชาติ , พรรคผู้บุกเบิกประชาชน นำโดยThet Thet Khine อดีตสมาชิกรัฐสภา NLD ที่เคยดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐประหารหลังการรัฐประหารในปี 2564
พรรคประชาชน ที่นำโดย โคโกจี ผู้มีส่วนการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในปี 1988 ซึ่งสนับสนุนแผนการเลือกตั้งของคณะรัฐประหาร พรรคประชาธิปไตยฉานและชาตินิยม นำโดย ไซ อั้ก เปา และพรรคพัฒนาเกษตรกรเมียนมา
การเลือกตั้งแบบแบ่งระยะของรัฐบาล ที่กำหนดไว้ในเดือนธันวาคม และมกราคม ถูกปฏิเสธอย่างกว้างขวางว่า ไม่มีความชอบธรรม โดยพรรคฝ่ายค้านหลักถูกห้ามหรือปฏิเสธที่จะเข้าร่วม