มหาเศรษฐีสิงคโปร์ผู้ล่วงลับ มอบมรดกให้หลาน 6 คน รับกันไปคนละ 3.5 หมื่นล้าน
เว็บไซต์ businesstimes รายงานว่า นายโก๊ะ เฉิง เหลียง มหาเศรษฐีอันดับ 2 ของสิงคโปร์ ราชาแห่งสีนิปปอนเพนต์ ที่เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ด้วยวัย 98 ปี ได้มอบมรดกไว้ให้หลาน 6 คน ที่ได้ไปคนละกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 31,600 ล้านบาท
โดยการทิ้งมรดกไปยังรุ่นหลาน ถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ค่อยมีการทำกันในครอบครัวชาวเอเชีย ที่โดยมากจะเป็นการมอบมรดกให้แก่รุ่นลูกมากกว่า
ทั้งนี้ นายโก๊ะ เฉิง เหลียง เกิดที่ประเทศสิงคโปร์ ในครอบครัวยากจน ก่อนจะดิ้นรนต่อสู้ จนสร้างแบรนด์สียี่ห้อของตัวเองขึ้นมาได้ เป็นแบรนด์ “พีเจียน” กระทั่งเจรจาได้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ นิปปอน เพนต์ บริษัทสียักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น เมื่อปี 1962 และก่อตั้ง Nippon Paint Southeast Asia Group (Nipsea) ขึ้นมา และในปี 1974 ได้ก่อตั้งบริษัท Wuthelam Group เพื่อขยายไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์และโลจิสติกส์ โดยในปี 2020-2021 Wuthelam Group ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Nippon Paint Holdings
ในเอกสารที่ปรากฏพบว่า หุ้น 55 เปอร์เซ็นต์ใน Nippon Paint Holdings ได้ถูกถ่ายโอนจาก Wuthelam Holdings ให้แก่หลาน 6 คน จาก 8 คน เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้หลาน 6 คน กลายเป็นผู้ถือหุ้นใน Nipsea International ซึ่งแต่ละหุ้นคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการคำนวณโดย Bloomberg Billionaires Index