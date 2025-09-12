ช็อก ชายอินเดีย ถูกตัดคออย่างโหดเหี้ยม ต่อหน้าลูก-เมีย ในโรงแรมที่เท็กซัส ต้นเหตุจากเครื่องซักผ้า
สื่ออินเดีย รายงานว่า ชายชาวอินเดียจากรัฐกรณาฏกะ ถูกผู้อพยพชาวคิวบาตัดหัวอย่างโหดเหี้ยม ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองดัลลัส เท็กซัส
จันทรา กาจามัลไลอาห์ วัย 50 ปี เป็นผู้จัดการโรงแรมดาวน์ดาวน์สวีทส์ บนถนน ซามูแอล บูเลอวาร์ด ทางตะวันออกของดาวน์ทาวน์ ถูก ยอร์ดานิส โคบอส มาร์ติเนซ วัย 37 ปี ทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยมีดพร้า โดยผู้ก่อเหตุ มีประวัติอาชญากรรมรุนแรงและเพิ่งได้รับการประกันตัว
ภาพจากกล้องวงจรปิด แพร่สะพัดไปทั่วโลก พบว่า ฆาตกรกำลังไล่ตามจันทรา ถือมีดไว้ ในทางเดินของโรงแรม เสียงกรีดร้องของเขา ทำให้ภรรยาและลูกชายวัย 18 ปี ตื่นและพยายามเข้าไปขวางหลายครั้ง แต่ ก็ถูกคนร้ายผลักกระเด็น และทำร้ายร่างกายต่อ
ชั่วขณะหนึ่ง ลูกของเขาซึ่งสวมเสื้อสีเหลือง ทำไม้เบสบอลมา แตพ่อเขาดูเงียบไปแล้ว โคบอส มาร์ติเนซ จึงได้หยิบอะไรบางออกมาจากกระเป๋าของจันทรา ก่อนจะกลับมาโจมตีอย่างบ้าคลั่งอีกครั้ง จากนั้น ศีรษะที่ถูกตัดของเหยื่อก็หลุดออกมา ภรรยาของเขาคร่ำครวญเสียงดัง พยายามหยุดเขา ทำให้คนร้ายหันมาจะทำร้าย เธอและลูก ก่อนที่ลูกชายของเธอจะลากแม่ออกไป
ภาพจากอีกมุม เห็นว่าฆาตกรกำลังเตะหัวที่ถูกตัดขาดเหมือนลูกฟุตบอล เดินเข้าไปหา และหยิบไปทิ้งลงถังขยะ
โคบอส มีประวัติอาชญากรรมในฮิวสตัน รวมถึงถูกจับในข้อหาขโมยรถยนต์ และทำร้ายร่างกาย ถูกจับกุมและคุมขังโดยไม่มีการประกันตัว หากถูกตัดสินว่าทำผิด อาจได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิพักโทษ
ระหว่างการสอบสวน ตำรวจกล่าวว่าโคบอส-มาร์ติเนซรับสารภาพในความผิด ขณะนี้เขาถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำเคาน์ตีดัลลัสในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนา โดยมีบันทึกแสดงให้เห็นว่ามีการกักตัวผู้อพยพเข้าเมืองด้วย
เอกสารจับกุมที่ตำรวจเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ระบุว่า เขาทะเลาะกับเหยื่อเมื่อเช้าวันพุธ พยานให้การกับตำรวจว่า เธอกำลังทำความสะอาดห้องกับโคบอส มาร์ติเนซ ขณะที่ จันทรา เข้ามาบอกว่า อย่าใช้เครื่องซักผ้า เพราะเครื่องซักผ้าเสีย
เหยื่อเล่าอีกว่า โคบอส ไม่พอใจ ที่ให้เธอแปลข้อความให้โคบอสฟัง แทนที่จะพูดกับเขาโดยตรง จากนั้นก็หยิบมีดออกมาและเริ่มไล่จันทรา
พยานอีกราย บอกกับ CBS Texas ว่าชายผู้ต้องหาได้ไล่ล่าเหยื่อจาก ห้อง 108 ไปจนถึงสำนักงาน ชายคนนั้นพยายามเข้าไปที่สำนักงานเพื่อบอกครอบครัว
ตำรวจกล่าวว่า หลังจากตัดหัวแล้ว ผู้ต้องสงสัยเตะหัวไป 2 ครั้ง เข้าไปในลานจอดรถ ก่อนจะไปหยิบหัวแล้วเอาไปทิ้งขยะ ขณะที่ โคบอส เดินออกจากที่เกิดเหตุ รถดับเพลิงกู้ภัยก็มาถึง และ เจ้าหน้าที่ก็เห็นเขายังถือมีดและมีรอยเลือดเต็มตัว หน่วยกู้ภัยจึงได้ติดตามเขาไป จนจับตัวได้ในที่สุด
สถานกงสุลใหญ่อินเดียประจำเมืองฮิวสตัน แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเขา และระบุว่าจะติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยได้ติดต่อกับครอบครัวแล้ว และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ผู้เสียชีวิต เป็นที่รู้จักกับเพื่อนๆในฐานะ บ็อบ เป็นที่จดจำ ในฐานะสามีที่น่ารัก พ่อที่ทุ่มเท และ จิตใจอ่อนโยน กับทุกคนที่ได้สัมผัสเขา เพื่อนๆบอกว่า โศกนาฏกรรมนี้ เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่มีใครคาดคิด แต่สร้างความสะเทือนใจอย่างลึก
“ชีวิตของบ็อบ ถูกพรากไปจากการถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายที่เกิดขึ้นต่อหน้าภรรยาและลูกชายของเขา ซึ่งพยายามปกป้องเขาอย่างกล้าหาญ เหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้สร้างความสั่นคลอนให้กับชุมชนของเรา” เพื่อนๆระบุ นอกจากนี้ ยังมีการตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือค่าทำศพ ค่าครองชีพ และ ค่าเล่าเรียนของลูก
Consulate General of India, Houston, condoles the tragic death of Mr. Chandra Nagamallaiah, an Indian National, killed brutally at his workplace in Dallas, Tx.
We are in touch with the family and offering all possible assistance. The accused is in the custody of Dallas Police.…
— India in Houston (@cgihou) September 11, 2025