แอปเปิล ถอด ‘มือ’ ออกจากภาพโฆษณา iPhone Air ที่เกาหลีใต้ คาดปมเรื่องเหยียดอวัยวะเพศ
เปิดตัวกันไปแล้ว สำหรับไอโฟนใหม่ล่าสุด ทั้งไอโฟน 17 ซีรีส์ และ ใหม่ล่าสุด สำหรับ ไอโฟน แอร์ (iPhone Air) ที่ได้ชื่อว่า เป็นไอโฟนที่มีความบางที่สุดเท่าที่เคยมีไอโฟนมา โดยตัวเครื่องบางเพียง 5.6 มม. และน้ำหนักเพียง 165 กรัมเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ภาพโฆษณา ไอโฟน แอร์ ที่ปรากฏโดยทั่วไป จะเป็นภาพด้านข้างของไอโฟน แอร์ ที่จะมีมือจีบเอาไว้ ที่แสดงให้เห็นถึงความบางและเบาของตัวเครื่องว่าสามารถถือได้ด้วยมือที่จีบไว้ แต่ล่าสุด แอปเปิล ต้องปรับภาพโฆษณาในเกาหลีใต้ใหม่ โดยมีแต่เพียงด้านข้างตัวเครื่อง และไม่มีมือจีบเครื่องอยู่แต่อย่างใด
เว็บไซต์ chosun.com รายงานว่า การตัดภาพมือจีบเครื่องออกไป เฉพาะโฆษณาที่ปรากฏในเกาหลีใต้ เนื่องจากมีการตีความไปว่า เป็นการเหยียดผู้ชาย
ชาวเน็ตคาดเดาว่า การลบภาพมือออกจากโฆษณา ไอโฟน แอร์ ที่ปรากฏเฉพาะในเกาหลีใต้ น่าจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงข้อถกเถียงเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์มือดังกล่าว เนื่องจากผู้ชายมองว่า ท่าทางนี้เป็นการแสดงออกถึงการเหยียดผู้ชาย โดยอ้างว่า กลุ่มสตรีนิยมสุดโต่งใช้ท่าทางแบบนี้เพื่อเหยียดหยามขนาดอวัยวะเพศชาย