ปากีสถานน้ำท่วมหนัก อพยพแล้วกว่า 2 ล้านคน
ทางการปากีสถานเผยว่า มีผู้คนมากกว่า 2 ล้านคนที่ต้องอพยพออกจากจังหวัดปัญจาบของปากีสถาน เนื่องจากน้ำท่วมหนักรุนแรงได้แผ่กระจายไปทั่วพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศ ขณะที่ประชาชนอีกกว่า 150,000 คนในจังหวัดสินธ์ ก็ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของพวกเขาเช่นกัน
นายอินาม ไฮเดอร์ มาลิก หัวหน้าหน่วยจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของปากีสถาน เตือนว่าตัวเลขผู้ประสบภัยดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ข้อมูลล่าสุดจากองค์กร International Medical Corps ที่เผยแพร่ออกมาในวันที่ 12 กันยายน ระบุว่า ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ฝนตกหนักในฤดูมรสุมได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า 900 รายทั่วประเทศ
แม้ปัญหาน้ำท่วมในปีนี้จะเลวร้ายลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ทำให้ฝนตกหนักจนแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่ง แต่หลายฝ่ายก็ออกมากล่าวโทษรัฐบาลว่าขาดการลงทุนในการสร้างระบบเพื่อบรรเทาผลกระทบจาภัยพิบัติ อาทิ การสร้างระบบเตือนภัยที่ดีขึ้นและจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
น้ำท่วมซึ่งได้ทำลายพื้นที่เพาะปลูกและบ้านเรือนเป็นวงกว้าง กำลังสร้างหายนะครั้งใหญ่ให้กับชาวปากีสถาน ซึ่ง 40% ของประชากรดำรงชีวิจตอยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน