นาซา สั่งห้ามพลเมืองจีน เข้าถึงโครงการ-สถานที่ แม้มีวีซ่าสหรัฐ ท่ามกลางการแข่งขัน ทางอวกาศที่ร้อนระอุ
สื่อต่างประเทศ รายงานว่า นาซาห้ามพลเมืองจีนที่ถือวีซ่าสหรัฐ เข้าใช้สถานที่ต่างๆ ท่ามกลางการแข่งขันด้านอวกาศที่ดุเดือด องค์กรนาซาไม่อนุญาตให้พลเมืองจีนเข้าใช้สถานที่และโครงการต่างๆ ในขณะที่ชาติคู่แข่ง (จีน) ยังคงดำเนินการแข่งขันเพื่อส่งมนุษย์กลับไปยังดวงจันทร์
เบธานี สตีเวนส์ โฆษกนาซา กล่าวว่า ได้ดำเนินการภายในที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองจีน และจำกัดการเข้าถึงทางกายภาพ และไซเบอร์ของสิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุ และเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่างานของเรามีความปลอดภัย
ผู้สนับสนุนนาซาชาวจีนหลายราย เปิดเผยกับบลูมเบิร์กว่า พวกเขาถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงระบบไอที เมื่อวันที่ 5 กันยายน และถูกห้ามไม่ให้พบปะกันแบบตัวต่อตัว ความเคลื่อนไหวของนาซาเกิดขึ้นท่ามกลางวาทกรรมต่อต้านจีนที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้การนำของโดนัลด์ ทรัมป์ และการแข่งขันด้านอวกาศที่กำลังร้อนระอุ
สหรัฐวางแผนส่งนักบินอวกาศไปเหยียบดวงจันทร์ ภายในปี 2027 แม้ว่าแผนดังกล่าวของสหรัฐ จะล่าช้า และมีต้นทุนเกินงบประมาณ ในทางกลับกันจีนก็ระบุว่า กำลังวางแผนส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ให้ได้ภายในปี 2030 เช่นกัน นอกจากนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ประเทศได้เสนอภารกิจ ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บนดวงจันทร์ภายในกลางปี 2030 ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของแผนสำรวจทางเลือกด้านพลังงานสำหรับฐานบนดวงจันทร์
ฌอน ดัฟฟี่ รักษาการผู้ดูแลนาซา กล่าวเมื่อไม่นานนี้ว่า ประเทศแรกที่จะดำเนินการดังกล่าว อาจประกาศพื้นที่นั้นเป็นเขตห้ามเข้า ซึ่งสหรัฐจะถูกยับยั้งไม่ให้จัดตั้งโครงการตามที่วางแผนเอาไว้ หากเราไม่ทำการจัดตั้งก่อน พร้อมกล่าวเสริมว่า “ตอนนี้ เรากำลังแข่งขันในอวกาศรอบ 2 ซึ่งกำลังกลับไปยังดวงจันทร์ และครั้งนี้ เมื่อเราปักธง เราจะอยู่ต่อ มันเป็นปฏิบัติการทางทหารของจีน เราไม่สามารถเสียพื้นที่ไปได้ เราคือผู้นำในอเมริกา”