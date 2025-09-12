ศาลสั่งบ.เครื่องสำอางญี่ปุ่น จ่ายชดเชย 150 ล้านเยน ใช้อำนาจกดดันพนง.หญิง จนซึมเศร้าลาโลก
อาซาฮี ชิมบุน รายงานว่า ประธานบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ลาออก และ จ่ายค่าชดเชยให้แก่ครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต จากการถูกคุกคามด้วยอำนาจ (power harassment)
มิตสึรุ ซาไก ร่วมกับ บริษัท D-up ซึ่งผลิตแบรนด์ D-UP จะจ่ายเงินชดเชย 150 ล้านเยน ตามคำแถลงของครอบครัว ในการแถลงข่าวเมื่อ 11 กันยายน
พนักงานหญิงรายดังกล่าว เสียชีวิตในวัย 25 ปี ครอบครัวของเธอได้ฟ้องร้อง ซาไก และ บริษัท เพื่อเรียกค่าเสียหาย
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ศาลแขวงโตเกียวได้ออกคำตัดสินแทนการยอมความ ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินชดเชยและดำเนินมาตรการของบริษัทเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำ ทั้ง 2 ฝ่าย ยอมรับคำตัดสิน และคดีความได้สิ้นสุดลงแล้ว
ตามคำบอกเล่าของครอบครัว หญิงรายนี้ได้ร่วมงานกับ D-UP ในเดือนเมษายน ปี 2564 ในเดือนธันวาคมปีนั้น เธอก็ถูกเรียกตัวไปร่วมประชุมกับ ซาไก ด้วย เนื่องจากการกระทำบางอย่าง รวมไปถึงการไปหาลูกค้าโดยตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต
เขาเรียกเธอว่า “หมาจรจัด” และดุเธออย่างรุนแรงตลอดการประชุมอันยาวนาน วันรุ่งขึ้น เขาบอกเธออีกว่า “หมาที่อ่อนแอ จะเห่าเสียงดังกว่า” ต่อมา เธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าในเดือนมกราคม 2565
ในเดือนสิงหาคมปีนั้น เธอพยายามฆ่าตัวตาย แต่ความพยายามในตอนแรกล้มเหลว เธอหมดสติจนถึงเดือนตุลาคมและเสียชีวิตในที่สุด ในเดือนพฤษภาคม 2567 สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานมิตะ ได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างการคุกคามทางอำนาจของผู้บริหาร ภาวะซึมเศร้า และการเสียชีวิตของเธอ สำนักงานจึงรับรองการเสียชีวิตดังกล่าวว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
พี่สาวของเธอ กล่าวในงานแถลงข่าวว่า หลายปีผ่านปแล้ว นับแต่น้องของฉันจากไป คำขอโทษในตอนนี้ไม่ถูกใจฉัน ผลการพิจารณาคดีเป็นไปด้วยดี แต่ฉันต้องการให้บริษัทและประธาน ขอโทษในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่
D-up ได้ออกแถลงการณ์บนเว็บไซต์ โดยระบุว่า มีการแต่งตั้งตำแหน่งประธานแทนแล้ว
“เราขออภัยต่อพนักงานของเราที่เสียชีวิตและครอบครัวของเธอ เราจะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบภายใจ และสภาพแวดล้อมในที่ทำงานของเรา” บริษัทระบุ