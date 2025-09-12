ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุประท้วงในเนปาล พุ่งขึ้นเป็น 51 ราย บาดเจ็บกว่า 1,300 ราย
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน โฆษกตำรวจเนปาล แถลงว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุประท้วงต่อต้านการคอร์รัปชั่นในเนปาล พุ่งขึ้นเป็น 51 รายแล้ว โดยในจำนวนนี้ เป็นผู้ประท้วง 21 ราย นักโทษ 9 ราย ตำรวจ 3 นาย และอื่นๆอีก 18 ราย ขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 1,300 ราย
ขณะที่สำนักข่าวเอพีรายงานว่า สถานการณ์การชุมนุมประท้วงในกรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของเนปาล เมื่อวันที่ 12 กันยายน เริ่มเงียบสงบ และมีประชาชนออกมาซื้อข้าวของกันแล้ว หลังจากที่กองทัพได้ยกเลิกเคอร์ฟิว
ทั้งนี้ กองทัพเนปาลได้ออกมายึดครองเมืองหลวงเนปาล ตั้งแต่คืนวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา หลังผู้ชุมนุมประท้วงเผาทำลายอาคารรัฐบาลและสถานที่ต่างๆ จนตำรวจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ ทำให้ทหารต้องออกมาควบคุมสถานการณ์แทน
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นมีรายงานว่า จะมีการตั้งนางสุชีลา การ์กี อดีตประธานศาลฎีกาของเนปาล ขึ้นรักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามที่กลุ่มประท้วงเจนซีเสนอ โดยนางการ์กี ในวัย 73 ปี เป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนเดียว เป็นที่รู้จักในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต