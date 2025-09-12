บัวแก้ว ประณามเหตุโจมตีกาตาร์ ชี้ทำภูมิภาคตึงเครียด ย้ำจุดยืนต่อต้านความรุนแรง
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและมีการโจมตีใส่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์ของไทยต่อเหตุการณ์โจมตีทางอากาศต่อรัฐกาตาร์ ดังนี้
ประเทศไทยขอประณามเหตุโจมตีทางอากาศไปยังอาคารที่พักอาศัยในกรุงโดฮา รัฐกาตาร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐกาตาร์อย่างโจ่งแจ้ง และเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติอย่างร้ายแรง
การใช้กำลังโดยมิชอบนี้มีแต่จะเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาค และบ่อนทำลายเสถียรภาพและความปลอดภัย ไม่เพียงเฉพาะต่อรัฐกาตาร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงภูมิภาคในภาพรวมด้วย อีกทั้งยังเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
ประเทศไทยยืนยันจุดยืนที่ตั้งอยู่บนหลักการในการต่อต้านความรุนแรงในทุกรูปแบบ และขอยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับรัฐบาลและประชาชนแห่งรัฐกาตาร์ในการปกป้องสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคและที่อยู่ไกลออกไป