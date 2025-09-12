รายงานยูเอ็นเผย เกาหลีเหนือกดขี่ปชช.มากขึ้น เพิ่มสอดแนม-บังคับใช้แรงงาน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รายงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 กันยายน ระบุว่าเกาหลีเหนือมีการกดขี่ประชาชนของตัวเองมากขึ้นในหลายด้าน จากการเพิ่มการสอดแนม ขยายการบังคับใช้แรงงาน และการประหารชีวิตบ่อยมากขึ้น ทำให้เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่เข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบต่อประชาชนมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก
รายงานดังกล่าวจัดเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เห็นเหตุการณ์กว่า 300 คน และเหยื่อที่หนีออกมาจากเกาหลีเหนือ รายงานของยูเอ็นติดตามพัฒนาการในเกาหลีเหนือมาตั้งแต่ปี 2014 หลังรายงานฉบับก่อนหน้าพบว่าเกาหลีเหนือได้ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
รายงานฉบับใหม่นี้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือมีการสอดแนมประชาชนของตัวเองมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ขณะเดียวกัน บทลงโทษต่อประชาชนตัวเองก็มีความรุนแรงขึ้นด้วย เช่น โทษของการเผยแพร่ละครโทรทัศน์ต่างชาติคือประหารชีวิต
รายงานของยูเอ็นสรุปว่า ชาวเกาหลีเหนือถูกสอดแนมมากขึ้นและถูกควบคุมในทุกแง่มุมของชีวิตนับตั้งแต่ที่เกาหลีเหนือใช้กฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติปัจจุบันนับตั้งแต่ปี 2015 ไม่มีประชาชนของประเทศใดในโลกที่เจอกับข้อจำกัดในชีวิตมากเท่านี้
อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดของยูเอ็นมีข้อค้นพบที่ดีอยู่บ้าง เช่น ผู้คุมในศูนย์คุมขังใช้ความรุนแรงน้อยลง และกฎหมายฉบับใหม่ของเกาหลีเหนือรับประกันเรื่องการตัดสินคดีอย่างยุติธรรมมากขึ้น