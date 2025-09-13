จับแล้ว ไทเลอร์ โรบินสัน มือสังหาร ชาร์ลี เคิร์ก อินฟลูดังพันธมิตรทรัมป์ หลังไล่ล่า 33 ชม.
เมื่อวันที่ 13 กันยายน รอยเตอร์ รายงานว่า สหรัฐได้จับกุมตัว ชายหนุ่มชาวยูทาห์ ผู้ต้องสงสัยว่าสังหาร ชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวอนุรักษ์นิยม ที่เวทีเสวนาของมหาวิทยาลัยยูทหาร์แวลลีย์ ในเมืองโอเรม เมื่อวันพุธ
สเปนเซอร์ ค็อกซ์ ผู้ว่าการรัฐยูทาห์ กล่าวในการแถลงข่าว พร้อมแสดงความโล่งใจหลังจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั้งในระดับท้องถิ่นและรัฐบาลกลางเร่งล่าตัวอย่งเข้มข้นว่า “เราจับตัวเขาได้แล้ว”
แคช พาเทล ผู้อำนวยการเอฟบีไอ แถลงว่า ผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าวคือ ไทเลอร์ โรบินสัน อายุ 22 ปี ถูกควบคุมตัวในคืนวันพฤหัสบดี ประมาณ 33 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุยิง หน่วยงานได้รับเบาะแสมากกว่า 11,000 ครั้ง ในวันศุกร์ ซึ่งมากสุดนับแต่เกิดระเบิดบอสตันมาราธอนปี 2013
ผู้ว่าการรัฐ ระบุว่า โรบินสันถูกจับกุม หลังญาติและเพื่อน แจ้งสำนักงานนายอำเภอท้องถิ่นว่า เขาสารภาพกับพวกเขา หรือ บอกเป็นนัยว่า เขาเป็นผู้ก่อเหตุฆากรรม
และว่า “ผมขอขอบคุณครอบครัวของไทเลอร์ โรบินสัน ที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องในคดีนี้ และสามารถนำตัวเขาเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายได้”
ค็อกซ์ ยังบอกว่า ภาพจากกล้องวงจรปิด ที่เผยแพร่สู่สาธารณชนไปบางส่วน และ หลักฐานที่รวบรวมจากโปรไฟล์ผู้ต้องสงสัยบนดิสคอร์ด ช่วยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อมโยงเขากับอาชญากรรมได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการรัฐยังปฏิเสธที่จะกล่าวถึงแรงจูงใจที่เป็นไปได้ในการฆาตกรรมครั้งนี้ แต่ในการบรรยายที่เจ้าหน้าที่พบกระสุนปืนที่เก็บกู้ได้จากที่เกิดเหตุ ค็อกซ์ กล่าวว่า ปลอกกระสุนอันหนึ่งมีข้อความว่า “นี่พวกฟาสซิสต์ จับสิ” ที่เขาบอกว่า นี่คงอธิบายได้ด้วยตัวเอง
โรบินสัน อาศัยอยู่กับครอบครัวเป็นเวลานานในเขตวอชิงตัน ทางมุมตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์ ใกล้กับชายแดนรัฐแอริโซนาและเนวาดา ดูเหมือนจะไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด ตามบันทึกการลงคะแนน
ในขณะเกิดเหตุยิง เขาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในโครงการรฝึกหัดช่างไฟฟ้าที่วิทยาลัยเทคนิคดิกซี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบมหาวิทยาลัยของรัฐยูทาห์ ก่อนหน้านี้เขาได้รับทุนการศึกษาสี่ปีจากมหาวิทยาลัย Utah State ในเมืองโลแกน แต่ลาออกหลังจากเรียนได้หนึ่งภาคการศึกษา
สตีเวน กรีน เพื่อนบ้าน กล่าวว่า รู้จักครอบครัวนี้ จากการไปโบสถ์มอร์มอนแห่งเดียวกัน
ค็อกซ์ บอกว่า สมาชิกครอบครัวคนหนึ่ง กล่าวว่า โรบินสันเริ่มมีพฤติกรรมทางการเมืองมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และ บอกกับญาติอีกคนว่า เขาไม่ชอบเคิร์กและความคิดเห็นของเขา
เขาถูกจับกุมในข้อหาต้องสงสัยฆาตกรรมโดยเจตนา ยิงปืนเป็นเหตุให้บาดเจ็บสาหัสและขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำเคาน์ตียูทาห์ และคาดว่าจะถูกตั้งข้อหาทางการในต้นสัปดาห์หน้า
สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความรุนแรงทางการเมืองที่ยาวนานที่สุด ในรอบหลายทศวรรษ สำนักข่าวรอยเตอร์ได้บันทึกเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองมากกว่า 300 กรณี ครอบคลุมทุกกลุ่มอุดมการณ์ นับตั้งแต่กลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์โจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 รวมไปถึงตัวทรัมป์เอง ที่เคยถูกพยายามสังหารมาแล้ว ระหว่างหาเสียง