พนักงานสนามบินเกาหลีใต้ ทั่วประเทศ ประกาศหยุดงานประท้วง 19 ก.ย.-9 ต.ค.นี้

พนักงานสนามบิน เกาหลีใต้ทั่วประเทศ นัดหยุดงานประท้วง 19 ก.ย.-9 ต.ค.
Korea Herald รายงานว่า การนัดหยุดงานของพนักงานสหภาพแรงงานที่สนามบิน 15 แห่งทั่วประเทศ ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความไม่สะดวก ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเดินทางทางอากาศที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ของเกาหลีใต้เดือนหน้า
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา สหภาพแรงงานที่ท่าอากาศยานหลักๆในเกาหลีใต้ ได้ร่วมกันแถลงข่าว ว่าจะหยุดงานตั้งแต่ 19 กันยายน ไปจนถึงวันหยุดชูซอก ที่จะสิ้นสุดวันที่ 9 ตุลาคม โดยมีสหภาพที่เข้าร่วมอาทิ สหภาพแรงงานสนามบินอินชอน (KPTU) และสหภาพแรงงานร่มของท่าอากาศยานในเกาหลีใต้ ซึ่งมีพนักงานรวมกันกว่า 15,000 คน
ข้อเรียกร้องหลักของสหภาพแรงงานคือ การเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานเป็นกะ ซึ่งปัจจุบันมี 3 ทีม ทำงาน 2 กะ ส่งผลให้พนักงานต้องทำงานสองกะกลางวัน ติดต่อกัน และ สองกะกลางคืน ติดต่อกัน เพื่อให้สนามบินสามารถดำเนินงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานเรียกร้องให้มีตารางการทำงานแบบหมุนเวียน โดยแบ่งเป็น 4 ทีม เพื่อให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นหลังจากทำงานกะกลางคืน
ยังมีข้อเรียกร้องอื่นๆ ได้แก่ การเพิ่มจำนวนบุคลากรในสนามบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายสนามบินอินชอนที่แล้วเสร็จปีก่อน
“ข้อเรียกร้องของเราคือเงื่อนไขขั้นต่ำของสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สนามบินที่ปลอดภัย และ หากบริษัทท่าอากาศอินชอนและท่าอากาศยานเกาหลีไม่แสดงสัญญาณการเปลี่ยนแปลง เราจะนัดหยุดงานในวันที่ 19 กันยายน” พนักงานระบุ
ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในเดือนสิงหาคม ระบุว่า การทำงานเป็นกะและการทำงานกลางคืน เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ 53.1% เมื่อเทียบกับการทำงานในเวลาปกติ
ผู้เข้าร่วมการประท้วงครั้งนี้ มาจากหลายภาคส่วนของสนามบิน อาทิ การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและรันเวย์ อย่างไรก็ตาม การเดินทางทางอากาศจะไม่ถูกระงับ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการต่อไปแม้จะมีการประท้วง
เทศกาลชูซอก เป็น 1 ในวันหยุดที่ยาวนานและเฉลิมฉลองที่มากที่สุดของเกาหลีใต้ และปีนี้ก็ยาวนานเป็นพิเศษ เนื่องจากวันหยุด 3 วัน ตามปกติจะตรงกับวันสถาปนาประเทศ สุดสัปดาห์สองวัน และวันฮันกึล ซึ่งถือเป็นวันหยุดยาวหนึ่งสัปดาห์
วันหยุดนี้ มีผู้โดยสารเครื่องบิน 4.33 ล้านคนตลอดช่วงวันหยุด 10 วัน แม้ว่าสนามบินในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่มีการประท้วงหยุดงานและเปิดให้บริการตามปกติ แต่สนามบินแต่ละแห่งกลับประสบปัญหาความล่าช้า 3-8 ชั่วโมง เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น ทำให้เกิดความกังวลว่าการขาดแคลนบุคลากรที่จำเป็นในเดือนหน้า อาจนำไปสู่ความล่าช้าที่รุนแรงยิ่งขึ้น