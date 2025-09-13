แผ่นดินไหว ขนาด 7.1 นอกชายฝั่งตะวันออกคัมชัตกา รัสเซีย

แผ่นดินไหว ชายฝั่งตะวันออกคัมชัตกา รัสเซีย ขนาด 7.1
เมื่อวันที่ 13 กันยายน รอยเตอร์ รายงานว่า ศูนย์วิจัยธรณีวิทยาเยอรมนี (GFZ) รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 แมกนิจูดใกล้ชายฝั่งตะวันออก ของภูมิภาคคัมชัตกาของรัสเซีย
รายงานระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ มีความลึกที่ 10 กิโลเมตร
ขณะที่ สำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา (USGS) ประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหวไว้ที่ 7.4 แมกนิจูด โดยมีความลึก 39.5 กิโลเมตร
ระบบเตือนภัยสึนามิแปซิฟิก ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่แผ่นดินไหวจะทำให้เกิดคลื่นสึนามิ ด้านสถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่า ยังไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิในญี่ปุ่น ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรคัมชัตกา โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น
