เมืองต่อไป! ทรัมป์ จ่อส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิไปเมมฟิส มุ่งปราบอาชญากรรมร้ายแรง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน ว่าเขาจะส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิไปยังเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซีเพื่อปราบปรามอาชญากรรม หลังได้ส่งกองกำลังดังกล่าวไปปราบปรามอาชญากรรมในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อเดือนที่แล้ว
รายงานของสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐ (เอฟบีไอ) ชี้ว่าเมืองเมมฟิสเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอัตราการก่ออาชญากรรมรุนแรงสูงที่สุดในประเทศ เมมฟิสมีประชากรทั้งสิ้น 611,000 คน แต่ในจำนวนนี้ 24% เป็นคนยากจน เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึงกว่า 2 เท่า ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติของสหรัฐ
ทรัมป์กล่าวว่า “เราจะส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิไปเมมฟิสเพราะเมมฟิสกำลังตกที่นั่งลำบาก” พร้อมกับบอกว่าจะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเหมือนที่เข้าไปแก้ไขอาชญากรรมในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทรัมป์ยังอ้างว่านายพอล ยัง นายกเทศมนตรีเมืองเมมฟิส ซึ่งสังกัตพรรคเดโมแครต ยินดีที่ตนจะส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเข้าไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ร้องขอให้ทรัมป์ส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเข้าไปในเมมฟิส และไม่คิดว่านี่จะช่วยทำให้อาชญากรรมลดลง แต่ในเมื่อมีการตัดสินใจแล้วก็จะมุ่งมั่นต่อไปว่าจะร่วมมือกันทำให้การส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิไปยังเมมฟิสนั้นมีประโยชน์ต่อภาคสังคมของเมืองมากที่สุด
นอกจากนั้น ทรัมป์ยังบอกอีกว่าอาจส่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางไปยังเมืองนิวออลีนส์ ที่เป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครตเช่นกัน แต่ทรัมป์ยังไม่ได้ส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิไปปราบปรามอาชญากรรมในนครชิคาโกตามที่เคยขู่เอาไว้
ทั้งนี้ ทรัมป์ยังไม่ได้ออกมาให้รายละเอียดว่าเขาจะใช้อำนาจใดในการสั่งการให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเข้าไปยังเมืองต่างๆ เพราะตามปกติแล้วผู้ว่าการรัฐจะมีอำนาจสั่งการกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเข้าไปช่วยเหลือภัยพิบัติธรรมชาติ