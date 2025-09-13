ผู้โดยสาร 141 ชีวิตระทึก ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ ลงจอดฉุกเฉินที่ญี่ปุ่น หลังพบสัญญาณเตือนไฟไหม้
เมื่อวันที่ 13 กันยายน เอ็นเอชเค และ รอยเตอร์ รายงานว่า เครื่องบินของสายการบิน ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ ได้ลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น เมื่อเวลาราว 19.00 น. ของวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากกังวลว่าอาจเกิดเพลิงไหม้ในห้องเก็บสินค้า
เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม ระบุว่า มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม 141 คน บนเที่ยวบินที่ 32 ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ผู้โดยสารทั้งหมดอพยพอกจากเครื่องบินแล้ว เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวว่า มีผู้หญิง 2 คน อายุ 50 ปีและ 80 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เครื่องบินลำดังกล่าว ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะใกล้กรุงโตเกียว ไปยังเมืองเซบู ฟิลิปปินส์ ได้เปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินคันไซ หลังจากมีสัญญาณเตือนไฟไหม้ในห้องเก็บสัมภาระ ปรากฏให้เห็นในห้องนักบิน
ผู้โดยสารได้ออกจากเครื่องโดยการใช้สไลด์ฉุกเฉินเมื่อเวลา 19.30 น.
เจ้าหน้าที่ของสนามบินกล่าวว่า เครื่องบินได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขณะกำลังบินอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้ชายฝั่ง
เครื่องบินดังกล่าว เป็นเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 สายการบินยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้นไม่พบสัญญาณบ่งชี้ถึงเหตุไฟไหม้บนเครื่องบิน