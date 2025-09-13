จับตา! นาโต จ่อเสริมกำลังยุโรปตะวันออก หลังโดรนรัสเซียรุกล้ำโปแลนด์
สำนักข่าวรอยเตอร์และบีบีซีรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ประกาศแผนที่จะเสริมการป้องกันให้กับยุโรปตะวันออก หลังโปแลนด์ได้ยิงสกัดโดรนรัสเซียที่บินรุกล้ำน่านฟ้า ไปเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา
ความตึงเครียดในยุโรปพุ่งสูงขึ้นทันทีทั่วทั้งยุโรป หลังโปแลนด์ระบุว่าโดรนรัสเซีย 19 ลำบินเข้าไปในน่านฟ้าของโปแลนด์ ซึ่งโปแลนด์ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดไว้ เศษซากโดรนบางส่วนตกลงในทุ่งและบ้านพักของประชาชน แม้รัสเซียจะปฏิเสธว่าไม่มีแผนที่จะพุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในโปแลนด์ แต่ทางผู้นำยุโรปเชื่อว่ารัสเซียเจตนาส่งโดรนบินเข้าไปในโปแลนด์
เจ้าหน้าที่ระดับสูงทางด้านการทหารของนาโตระบุว่า นาโตมีแผนที่จะเสริมการป้องกันตามแนวยุโรปตะวันออกของนาโตทั้งหมด ที่ทอดยาวตั้งแต่ประเทศติดทะเลบอลติกไปจนถึงทางตอนเหนือของประเทศโรมาเนียและบัลแกเรีย ปฏิบัติการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นแล้วในค่ำวันที่ 12 กันยายน มีการบูรณาการทั้งทรัพยากรทางทหารทั้งอากาศและภาคพื้นดิน นาโตยังมีทหารหลายพันนายอยู่ในทางตะวันออกของยุโรปแต่ยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะมีทหารใหม่เข้ามาเสริมกำลังทั้งสิ้นกี่นาย
จนถึงตอนนี้มีหลายชาติยุโรปออกมาประกาศการสนับสนุนโปแลนด์แล้ว เช่น เดนมาร์กที่จะส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน 2 ลำไปช่วยปกป้องน่านฟ้าโปแลนด์ พร้อมกับส่งเรือฟริเกตไป เมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กกล่าวว่าเราต้องมองให้ขาดว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียจะไม่ยอมหยุดแค่นี้และตอนนี้ปูตินกำลังลองใจกับยุโรป ดังนั้น เดนมาร์กต้องเข้ามาช่วยเหลือโปแลนด์ในสถานการณ์เช่นนี้
ด้านฝรั่งเศสจะส่งเครื่องบินขับไล่ Rafale จำนวน 3 ลำและเยอรมนีจะส่งเครื่องบิน Eurofighter จำนวน 4 ลำ ขณะที่อังกฤษประกาศว่าจะช่วยเสริมความมั่นคงให้กับยุโรปตะวันออกเช่นกันแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด ด้านรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เน้นย้ำว่าสหรัฐอเมริกาจะยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรนาโตต่อการรุกล้ำน่านฟ้า และขอให้วางใจว่าสหรัฐจะปกป้องพื้นที่ของนาโตทุกตารางนิ้ว
ด้านประเทศเนเธอร์แลนด์และสาธารณรัฐเช็กบอกว่าจะส่งการป้องกันไปช่วยเหลือโปแลนด์ กองพลน้อยของเยอรมนีจะไปประจำที่ประเทศลิทัวเนียเพื่อเป็นการป้องกันอีกด้วย
ข่าวดังกล่าวมีขึ้นขณะเดียวกับที่ทำเนียบเครมลินของรัสเซียเปิดเผยว่าการเจรจาสันติภาพกับยูเครนเหมือนจะถูกพักไป ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าความอดทนที่มีกับปูตินกำลังจะหมดลง