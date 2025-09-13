สมัชชายูเอ็นรับรอง ‘ปฏิญญานิวยอร์ก’ หนุนแนวทางสองรัฐ ยุติอำนาจฮามาส
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า สมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ได้โหวตสนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐอย่างท่วมท้นเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ รวมถึงขอให้อิสราเอลยึดมั่นกับเรื่องรัฐปาเลสไตน์ แม้ว่านายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลจะคัดค้านแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐก็ตาม
สมัชชาสหประชาชาติได้โหวตผ่านญัตติ “ปฏิญญานิวยอร์ก” ที่ระบุถึงแผนการยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ที่มีมานานเกือบ 80 ปี นอกจากนั้น ปฏิญญานี้ยังประณามการโจมตีของกลุ่มฮามาสต่อพลเรือนในตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คน แต่ในขณะเดียวกันก็ประณามอิสราเอลที่ทำการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในฉนวนกาซา รวมถึงการปิดล้อมและทำให้ผู้คนอดอยาก
ปฏิญญานิวยอร์กยังพูดถึงหลักการให้องค์การบริหารปาเลสไตน์ (Palestinian Authority) เป็นฝ่ายบริหารและควบคุมดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมด โดยจะต้องมีการก่อตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านทันทีหลังการหยุดยิงในฉนวนกาซา ยิ่งไปกว่านั้น ปฏิญญาณดังกล่าวยังบอกด้วยว่าเพื่อยุติสงครามในฉนวนกาซา กลุ่มฮามาสจะต้องยุติการควบคุมฉนวนกาซาและส่งอาวุธทั้งหมดให้กับองค์การบริหารปาเลสไตน์ และขอให้ประเทศต่างๆ ให้การรับรอบรัฐปาเลสไตน์เพราะเป็นขั้นตอนที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐ
จากสมาชิก UNGA ทั้งหมด 193 ประเทศนั้นมีประโทศที่โหวตเห็นชอบทั้งสิ้น 142 ประเทศ คัดค้าน 10 ประเทศ งดออกเสียง 12 ประเทศ อย่างไรก็ตาม ญัตติดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่อย่างใด
ญัตติปฏิญญานิวยอร์กได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสและซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นประธานร่วมในการประชุมเพื่อรื้อฟื้นแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ที่มีการอนุมัติญัตติดังกล่าว และคาดว่าสงครามกาซาระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่จะมีการพูดถึงอย่างมากในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 กันยายนนี้ที่จะมีผู้นำโลกเข้าร่วมด้วย ซึ่งปาเลสไตน์คาดหวังว่าจะมีอย่างน้อย 10 ประเทศที่ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ในการประชุมดังกล่าว
นายริยาด มานซูร์ เอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำยูเอ็นกล่าวว่า การสนับสนุนปฏิญญานิวยอร์กสะท้อนว่าเกือบทุกคนในประชาคมระหว่างประเทศอยากเปิดประตูรับทางเลือกเพื่อไปสู่สันติภาพ ด้านนายแดนนี ดานอน เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำยูเอ็นกล่าวว่าญัตติดังกล่าวเป็นเพียงการละครและเป็นผลดีกับกลุ่มฮามาสเท่านั้น และปฏิญญาฝ่ายเดียวเช่นนี้จะไม่ถูกนับว่าเป็นขั้นตอนไปสู่สันติภาพ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของอิสราเอล เน้นย้ำจุดยืนคัดค้านปฏิญญานิวยอร์กและการสนับสนุนแนวทางสองรัฐ พร้อมทั้งโจมตีญัตตินี้ว่าเป็นเหมือนของขวัญให้กับกลุ่มฮามาส