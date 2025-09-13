กระทรวงต่างประเทศ ประกาศ ไทยพร้อมร่วมมือสหรัฐฯและนานาชาติ ขจัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์
วันที่ 13 ก.ย. 2568 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ตามที่กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศมาตรการปราบปรามเครือข่ายการหลอกลวงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 ไทยยินดีต่อมาตรการดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญในความร่วมมือกับสหรัฐฯ และมิตรประเทศต่างๆ ในการปราบปรามอาชญกรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะภัยคุกคามจากเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในภูมิภาคและภายนอก รวมถึงชาวอเมริกัน
ไทยและสหรัฐฯ ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงระหว่างกันที่มีมายาวนาน การหลอกลวงออนไลน์เป็นข้อห่วงกังวลด้านความมั่นคงที่มีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน
ทั้งนี้ ไทยยืนยันความมุ่งมั่นที่จะขจัดภัยการหลอกลวงออนไลน์และศูนย์หลอกลวงออนไลน์และจะเสริมสร้างความร่วมมือกับสหรัฐฯ และมิตรประเทศในการรับมือกับปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงนี้ต่อไป