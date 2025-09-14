ทรัมป์บี้สมาชิกนาโต หยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย ขู่เก็บภาษีจีน 50%-100%
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวว่า เขาเชื่อว่าสงครามรัสเซีย–ยูเครนจะยุติลง หากประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ทุกประเทศหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย และจะมีการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าต่อจีน 50% ถึง 100% สำหรับการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย
ทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียของเขาว่า ความมุ่งมั่นของนาโตในการเอาชนะสงครามครั้งนี้ยังห่างไกลจาก 100% มาก และการที่สมาชิกนาโตบางประเทศยังคงซื้อน้ำมันรัสเซียเป็นเรื่องที่น่าตกใจ
ทรัมป์โพสต์เหมือนกำลังพูดกับสมาชิกนาโตว่า “มันทำให้สถานะการเจรจาและอำนาจต่อรองของคุณกับรัสเซียอ่อนแอลงอย่างมาก”
นับตั้งแต่ปี 2023 ประเทศสมาชิกนาโตอย่างตุรกี เป็นผู้ซื้อน้ำมันรัสเซียรายใหญ่อันดับ 3 รองจากจีนและอินเดีย ขณะที่ฮังการีและสโลวาเกีย ซึ่งเป็นสมาชิกนาโตยังมีการซื้อน้ำมันรัสเซียอยู่เช่นกัน ทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่าทรัมป์ต้องการเผชิญหน้าโดยตรงกับประธานาธิบดีตุรกีและนายกรัฐมนตรีฮังการีหรือไม่ ซึ่งทำให้ยังไม่แน่ว่าคำขู่ดังกล่าวจะนำไปสู่การเก็บภาษีใหม่หรือการห้ามนำเข้าน้ำมันรัสเซียจริงหรือไม่
ในโพสต์วันเสาร์ ทรัมป์ระบุว่า การที่นาโตห้ามซื้อน้ำมันรัสเซียควบคู่กับการเก็บภาษีจีน จะช่วยในการยุติสงครามที่อันตราย แต่ก็ช่างไร้สาระนี้ได้มาก
ทรัมป์ระบุว่า ประเทศสมาชิกนาโตควรกำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในระดับ 50%-100% และยกเลิกเมื่อสงครามยูเครนยุติลง เพราะจีนมีอิทธิพลและการกุมอำนาจเหนือรัสเซียอย่างมาก การเก็บภาษีจำนวนมากจะทำลายอำนาจนั้น
ปัจจุบัน สหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดียเพิ่ม 25% โดยอ้างถึงการที่อินเดียยังคงซื้อพลังงานจากรัสเซีย ทำใหอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากอินเดียสูงถึง 50% แม้ทรัมป์ระบุว่าอาจมีการเจรจากับนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดียเพื่อหาทางประนีประนอม อย่างไรก็ดี ความเป็นไปได้ในการขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น รวมถึงการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นตามมาของจีน อาจสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปด้วยเช่นกัน
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 กันยายน โดรนรัสเซียหลายลำบินเข้าสู่น่านฟ้าของโปแลนด์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ยกระดับสถานการณ์ เนื่องจากโปแลนด์เป็นสมาชิกนาโต กองทัพโปแลนด์ยิงโดรนตก แต่ทรัมป์กลับลดทอนความร้ายแรง โดยบอกว่า มันอาจเป็นเพียงความผิดพลาด
ต่อมานายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า การรุกล้ำน่านนฟ้าโปแลนด์ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ น่าเสียใจ และอันตราย พร้อมตั้งคำถามว่า โดรนเหล่านี้มุ่งเป้าเข้าสู่โปแลนด์โดยเฉพาะหรือไม่ หากหลักฐานชี้ไปทางนั้น ก็ชัดเจนว่าจะถือเป็นการยกระดับสถานการณ์อย่างรุนแรง